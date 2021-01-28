Статистический прирост российского ВВП будет обеспечен восстановлением мирового спроса на нефть

Главным двигателем экономики станет эффект низкой базы







В ведомстве Максима Решетникова ждут уверенного роста ВВП. Фото с сайта www.duma.gov.ru





Даже если правительство РФ не сделает ничего полезного, наша экономика вырастет по сравнению с прошлым годом на 2,5–3%. При этом Россия увеличит отставание от средних показателей остального мира, уверены эксперты.



Если в 2021-м не повторятся экономические потрясения прошлого года, в России будет зафиксирован экономический рост. При отсутствии ухудшений статистический прирост ВВП в этом году гарантирован эффектом низкой базы, то есть элементарными правилами арифметики. Потери российской экономики в прошлом году были очень чувствительными. В марте-апреле 2020-го Россия сильно пострадала от падения нефтяных цен. В рамках соглашения ОПЕК+ добыча нефти в РФ сократилась в 2020-м на 8,6%. При этом экспорт нефти снизился на 12,7%. Такие расчеты приведены в новом отчете Центра развития (ЦР) Высшей школы экономики (ВШЭ). За прошедший год из РФ экспортировано углеводородов на 149 млрд долл., что на 38% ниже, чем в 2019-м, уточняют в ВШЭ.



Пострадал от потери нефтяных доходов и бюджет. Доходы федеральной казны (18,7 трлн руб.) оказались на 7% ниже, чем в 2019-м. Без учета средств, поступивших в федеральный бюджет после приобретения правительством РФ Сбербанка, сокращение доходов составило бы 12,5%. Нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились в 2020-м на 34%, составив 5,2 трлн руб. Их доля в общем объеме доходов упала до 28% за период 2006–2020 годов. Всего в прошлом году ВВП РФ сократился на 4%, а в текущем году он вырастет на 2,7%, предполагают эксперты ЦР. А в российском правительстве рассчитывают на рост в 3,3%. Но в любом случае возврата к докризисному уровню нашей экономики в наступившем году ждать не следует.



Российская экономика вряд ли способна в этом году показать что-то кроме стагнации, считает завлабораторией финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев. По его мнению, на 2021 год можно ждать реализации «среднеумеренного» сценария. «На мой взгляд, это будет вялая депрессия, медленное восстановление мировой экономики, хотя в декабре прогнозы и несколько улучшились, но пока не настолько, чтобы изменить взгляд на оптимистичный», – заявил Ведев на диспуте Ассоциации независимых центров экономического анализа (АНЦЭА).



Сохранение сделки ОПЕК+ приведет к тому, что российская добывающая промышленность не покажет высоких темпов роста. «Скорее всего это будет стагнация либо падение», – ожидает Ведев. При этом он согласен, что статистически российский ВВП выйдет в «плюс». «Рост в этом году составит 2,6–2,7%. Все будет умеренно восстанавливаться. И, на мой взгляд, ничего не произошло для того, чтобы мы вышли из стагнации, в которой находимся практически с 2013 года», – говорит эксперт. Однако прогнозируемый рост будет вызван лишь эффектом низкой базы 2020 года. Никаких структурных реформ для выхода на траекторию роста не произошло, темпы выше 3% пока кажутся «сказочными». «Госинвестиции в рамках увеличения доли государства могли бы стимулировать инвестиционную активность, придать уверенность частному сектору, но из-за бюджетной консолидации ожидается снижение госинвестиций, что будет фактором низких темпов роста», – прогнозирует экономист.











Доходы, расходы и баланс федерального бюджета за 2011–2020 гг., в % к ВВП.



Источник: ВШЭ



Ожидания на 2021 год выглядят умеренными, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Мы получили экономику, которая в условиях шоков не показывает резкого падения, но в среднем с 2013 года темпы роста российского ВВП не превышают 1%», – объясняет экономист. По ее прогнозу, в начавшемся году отечественная экономика может вырасти на 2–3%. Однако за этой цифрой стоит статистический эффект, на который придется от трети до половины роста в этом году. «Эффект базы во втором квартале будет давать сильную поддержку восстановительному росту. Но очищенный от эффекта слабого второго квартала 2020 года фактический рост не превысит уровня 1,5–2%», – полагает Орлова.



Оснований для настоящего (а не статистического) роста ВВП мало: экономика будет находиться под влиянием жесткой бюджетной политики. Причина этого: в 2020 году очень сильно выросла зависимость бюджета от цен на нефть. Правительство значительно увеличило поддержку экономики в 2020 году. Но усилия в 2021 и 2022 годах будут направлены на возврат балансирующей к более приемлемым уровням в районе 49 долл. за баррель, предполагает Орлова. В таких условиях базовым сценарием для России остается стагнация.



Главное условие для настоящего роста экономики в текущем году – это увеличение потребления домохозяйств. Но в условиях высокой безработицы и падающих доходов населения рост потребления кажется фантастикой, считают экономисты из Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН (см. «НГ» от 14.01.21).



Экономика РФ будет номинально расти, даже если для этого почти ничего не делать. Ведь главное условие для благополучия казны, а значит, и экономики – высокие цены на нефть. «Если в экономике «ничего не делать» в наступившем году, то восстановительный рост ВВП нам все равно будет обеспечен», – считает замруководителя аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.



Она напоминает, что, по прогнозам, в 2021 году Россию ожидает экономический рост в 2,5–3,3%. «Другой вопрос – каково качество этого роста. Мировая экономика в 2021 году может вырасти, по прогнозам МВФ и Всемирного банка, на 4–5%. А сохранение сырьевой зависимости РФ не обеспечит нам темпы роста выше мировых», – продолжает эксперт. По ее словам, важными показателями качества роста может быть не только формальный показатель ВВП на душу населения, но и динамика роста реальных доходов населения, которая в последние годы совсем не радовала. «Стабильность национальной валюты. Не искусственное укрепление рубля путем исключительно валютных интервенций, а именно стабильность и предсказуемость обменного курса рубля, основанная на качественном росте во всех секторах экономики, не только в сырьевых», – перечисляет Наталья Мильчакова условия для качественного экономического роста.



Эксперты «НГ» соглашаются, что в этом году мы в лучшем случае будем наблюдать статистический рост. «Рост российской экономики в 2021 году должен состояться, но это будет не рост с базой выше 2019 года, а компенсационный восстановительный рост, который будет частично «отбивать» потери 2020 года. В 2021 году предположительный рост российской экономики оценочно составит 2,3–2,5%, но за счет этого роста мы не компенсируем потери всего 2020 года».



«На базу 2019 года экономика России в лучшем варианте выйдет не раньше весны-лета 2022 года», – полагает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.





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