Стартовал прием заявок на участие в региональной интернет-премии «РИФ-Воронеж»-2018

16 августа, 13:00, Воронеж, текст — Юлия Беляева, фото — из архива

Всего представлено 8 номинаций.

Организаторы сообщили о приеме заявок на участие в региональной интернет-премии «РИФ-Воронеж»-2018 в четверг, 16 августа. Прием продлится до 24 сентября, после чего победителей выберут в несколько этапов с помощью интернет-голосования и экспертного жюри.

Премия пройдет в рамках фестиваля интернет-технологий «РИФ-Воронеж»-2018, который состоится в Expo Event Hall сити-парка «Град» с 12 по 13 октября. Подать заявку могут зарегистрированные как юридические или физические лица из Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Орловской, Белгородской областей на сайте проекта.

В 2018 году представлено восемь номинаций: лучший корпоративный сайт, лучший информационный проект, лучший сайт в сфере государства и общества, лучший проект в сфере электронной коммерции, лучший авторский проект (блоги, персональные страницы и т.д.), лучшее продвижение в соцсетях, лучший интернет-проект (сайты некоммерческих организаций, сервисов тематической направленности, сайты мероприятий, презентационные проекты, специальные тематические проекты) и лучшая интернет-компания года.

Открытое интернет-голосование, в результате которого сформируется шорт-лист участников, пройдет с 24 сентября по 5 октября. Победителя в каждой номинации определит экспертный совет. В 2017 году в премии участвовали 340 интернет-персон, проектов и компаний. Победители прошлогодней премии пропускают конкурс в 2018 году.

Кроме того, в 2018 году впервые торжественная церемония вручения наград пройдет в новом интерактивном формате. Участники мероприятия станут героями блокбастера и будут вовлечены в выполнение секретной миссии. На деловой программе форума интернет-технологий «РИФ-Воронеж» будут организованы выступления по темам: новые технологии и новые медиа, разработка, дизайн, интернет-маркетинг, аналитика, электронная коммерция, образование, стартапы, бизнес-модели в IT, инвестиции. Ожидаются выступления экспертов из таких компаний, как «Рамблер», «Яндекс», «Мейл.ру», «ВКонтакте», «HeadHunter», «Avito», «Лайфхакер», «МТС», «Вымпелком».

Участие в премии и посещение фестиваля бесплатное. Организаторами фестиваля выступили «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов», рекомендательный проект «LikenGo!» и департамент экономического развития Воронежской области.

Контекст

Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В 2017-м форум собрал более 100 экспертов, 3,7 тыс. посетителей, 4,5 тыс. зрителей онлайн-трансляций. Программа форума была разбита на шесть параллельных секций: «Интернет для бизнеса», «Маркетинг в e-commerce», «Разработка и дизайн», «Менеджмент в интернет-бизнесе», «Бизнес, стартапы и инвестиции» и «Конгресс-поток».





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