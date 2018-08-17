Стартовал прием заявок на участие в интернет-премии РИФ-Воронеж 2018

К 12 октября эксперты выберут лучшие проекты

фото: предоставлено организаторами.

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В Воронеже стартовал прием заявок на участие в региональной интернет-премии РИФ 2018. Зарегистрироваться можно на сайте rifvrn.ru до 24 сентября. После чего эксперты и интернет-сообщество выберут самые яркие интернет-проекты из городов Черноземья.

Победителей наградят 12 октября. Организаторы впервые уйдут от формата торжественной церемонии, когда гостям отведена исключительно роль зрителей. На этот раз все участники станут героями блокбастера и будут выполнять секретную миссию.

Премия пройдет в рамках главного IT-события региона. Фестиваль интернет-технологий РИФ-Воронеж состоится 12 и 13 октября 2018 года в Expo Event Hall. Деловая программа мероприятия включит в себя выступления по темам: новые технологии и новые медиа, разработка, дизайн, интернет-маркетинг, аналитика, электронная коммерция, образование, стартапы, бизнес-модели в IT, инвестиции. Информация и регистрация на сайте, наполнение программы продолжается.

Участие в премии и посещение фестиваля бесплатное. Организаторы мероприятия: «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов», Рекомендательный проект «LikenGo!» и Департамент экономического развития Воронежской области.

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