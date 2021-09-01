старт налоговой амнистии, план «трансформации» Украины, прогноз по курсу на сентябрь / Новости / Finance.ua

Среда, 1 сентября. Первый день осени запомнился началом налоговой амнистии, выступлением Зеленского в США и распродажей от Wizz Air.

Что изменится с приходом осени. Осень принесет украинцам множество изменений, которые значительно повлияют на их кошельки. Например, заканчивается период, когда можно было подать новое заявление на назначение субсидии, Украина переходит в режим paperless, а в ПриватБанке начинает работу новая структура правления.

Среди прочего стартовало единоразовое добровольное декларирование. Уже 1 сентября в Украине стартует единоразовое (специальное) добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года. Украинцы, которые владеют активами, которые не были обложены налогом должным образом, могут добровольно пройти декларирование, оплатить единоразовый сбор и легализовать такие активы. В материале по ссылке рассказываем о главных особенностях процедуры.

A Greater Opportunity. Или план «трансформации» Украины. Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации амбициозного Плана трансформации Украины под названием A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine. Документ очерчивает видение развития Украины на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба». По словам Зеленского, в плане заложены более 80 проектов на общую сумму 277 миллиардов долларов.

В то же время в Белом доме рассказали о ключевых договоренностях, которые будут достигнуты между Украиной и США в рамках встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

Стоимость жизни в Варшаве. С каждым годом в Польшу едет все больше украинцев. Стоимость жизни в Варшаве выше, чем в украинской столице на 20-25%, однако по уровню развития урбанистической инфраструктуры польская столица далеко ушла вперед. Благодаря нашему человеку в столице Польши мы подробно описали, во сколько же обходится жизнь в Варшаве.

Курс валют в сентябре. С начала года доллар снизился к гривне на 5,0%, а евро подешевел к национальной валюте на 8,8%. По прогнозу старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, в сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней, а евро — умеренно снизиться из-за перспектив его ослабления на мировом рынке.

По прогнозу банкиров, до конца года курс доллара не будет выше 28 грн/$. Однако базовый сценарий предусматривает курс доллара на уровне 27-27,5 гривны.

Распродажа от Wizz Air. Авиакомпания запустила однодневную распродажу авиабилетов в честь Дня знаний на все рейсы и маршруты без ограничения по срокам путешествия.

Получить скидку можно на любой рейс, на который сейчас открыта продажа. Размер скидки может достигать 30%. Цена снижается на любой выбранный тариф, даже если он включает багаж и другие услуги. Если еще не успели – поспешите.

Кстати, за оплату авиабилетов, экскурсий, коммунальных услуг, спортзалов и фитнес-центров можно получать неплохой кешбэк. Главное – выбрать для себя выгодную карту. Finance.ua подготовил обзор кредиток с кешбэком, в котором рассказываем, какие карты будут выгодны для тех или иных категорий покупок в сентябре:

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