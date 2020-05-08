Староста пражского района вернул памятную доску Коневу от благодарных чехов

Накануне 75-летия Победы чешская столица стала местом битвы за историческую правду. В отличие от старост двух пражских районов, один из которых в апреле 2020 года демонтировал монумент маршалу Ивану Коневу, а другой установил доску предателям-власовцам, мэр 11-го района Праги Роберт Вашичек вернул на место мемориальную табличку Коневу от благодарных чехов.

Правда, пока эта копия мемориальной доски, а само возвращение памятного знака — символическое. Эта табличка провисела на стене Старой ратуши более 70 лет, а в 2017 году в связи с ремонтом здания была снята, как тогда уверяли чиновники, — временно. Однако после реставрации ратуши доска так и не вернулась. Власти Праги заявили, что отправят предмет в музей.

Сегодня, 8 мая, Роберт Вашичек под аплодисменты прохожих и туристов временно установил памятную табличку у Старой ратуши. На знаке на чешском и русском языках написано:

«9 мая 1945 года стремительным ударом войска 1-го Украинского фронта доблестной Красной армии под командованием Героя Советского Союза маршала Ивана Степановича Конева освободили восставшую против немецких оккупантов Прагу. В благодарность маршал И. С. Конев избран почётным гражданином Праги».

Сегодня EADaily сообщало о том, что в Праге байкеры «Ночных волков» из Чехии, Словакии, Польши возложили цветы к памятному месту, где месяц назад был снесён монумент маршалу Ивану Коневу. В настоящее время постамент, на котором высилась фигура маршала, утопает в цветах. На доски, которыми обшит постамент, наклеены плакаты о 75-летии Победы, написано: «СССР», а также рядом приставлен могильный крест с надписью по-чешски: «144 тыс. красноармейцев» (столько погибло за освобождении Чехословакии). Во время возложения звучали советские песни «День Победы», «Катюша». В акции также принял участие вышеупомянутый староста 11-го района Праги Роберт Вашичек.

Кроме того, несколько десятков пражан вышли к памятнику с фотографиями своих близких фронтовиков, в итоге получился импровизированный «Бессмертный полк».



У памятника Ивану Коневу в Праге. Стоп-кадр: facebook.com/cz.sputnik

Пражане у снесённого памятника Коневу. Стоп-кадр: facebook.com/cz.sputnik



Источник