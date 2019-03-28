Стареющие экономики сбавляют обороты, но еще не все потеряно — ProFinance.Ru

Впервые в истории на Земле проживает больше людей старше 65 лет, чем людей в возрасте до пяти лет. Еще через два десятилетия этот коэффициент составит 2 к 1, свидетельствуют последние результаты анализа, проведенного Торстеном Слоком из Deutsche Bank.

Эта тенденция настораживает экономистов. Речь идет о разнообразных неблагоприятных факторах, начиная с активного роста пенсионных расходов и заканчивая длительной стагнацией — хронически вялый рост экономики, обусловленный ограниченными инвестиционными возможностями для поглощения доступных сбережений. Мир стареет, и это неизбежно. Но негативных последствий этого тренда можно избежать.

Старение населения замедляет рост экономики по нескольким направлениям. Прежде всего, становится меньше рабочих рук для стимулирования роста производства. Рабочая сила в 40 странах уже сокращается из-за демографических изменений. По мере увеличения числа пожилых людей, правительства начинают пренебрегать инвестициями в образование и инфраструктуру, делая упор на увеличении расходов на пенсии и здравоохранение.

Работающая часть населения, необходимая для поддержки растущего числа пенсионеров, должна взвалить на себя бремя повышения налогов. Но самый болезненный удар по экономике приходится со стороны снижения производительности. К примеру, опубликованное в 2016 году исследование, где изучалось состояние американской экономики по штатам, показало, что рост доли населения старше 60 лет на каждые 10% сокращает темпы роста экономики примерно на 0.5%, причем две трети этого снижения происходит из-за замедления роста производительности.

Связь со снижением производительности

Почему «стареющие» экономики характеризуются более низкой производительностью? Дело не в том, что рабочие становятся. Да, определенные возможности, особенно физические, с возрастом ухудшаются, но в целом этот фактор не оказывает существенного влияния на производительность.

Исследование в промышленном секторе Германии от 2016 года не выявило снижения производительности среди рабочих в возрасте до 60 лет. По мере старения своих сотрудников компании могут переводить их на другие должности, чтобы сохранить эффективность за счет богатого опыта и профессиональных связей.

Более того, если бы причиной вялого роста производительности было стареющее население, это отразилось бы на показателях оплаты труда. Зарплаты росли бы в начале карьеры и падали к выходу на пенсию. Но этого не происходит. Скорее, согласно недавнему исследованию консалтинговой компании Moody’s Analytics, в компаниях, где занято много пожилых сотрудников, зарплаты ниже. И выходит, что сдерживающим рост фактором выступает влияние пожилых работников на окружающих. Это влияние существенное: авторы исследования признают, что недавнее снижение производительности в США на 1% в годовом выражении связано со старением населения.

Отказ от новых технологий

Как именно проявляется этот феномен, пока не ясно. Но эксперты предполагают, что компании с большим числом пожилых сотрудников не горят желанием осваивать новые технологии. Это может быть связано с тем, что они не хотят вкладывать деньги в обучение персонала, который в скором времени завершит свою карьеру. Как вариант, причина может крыться в более зрелом руководстве. Исследования показывают, что более молодые топ-менеджеры охотнее задействуют новые технологии. Это выглядит логично — стареющие отрасли традиционно не гонятся за изменениями и нововведениями.

Непопулярные решения

Если считать, что стареющие экономики испытывают проблемы прежде всего из-за медленного роста трудовых ресурсов и быстрого роста пенсионных расходов, имеет смысл сфокусировать усилия на том, чтобы сотрудники оставались на своих рабочих местах дольше — к примеру, за счет повышения пенсионного возраста. Но если нежелание осваивать новые технологии представляет собой более важную проблему, что вполне вероятно, первоочередной задачей должно быть усиление конкуренции.

В Америке повышение промышленной концентрации и стабильно большие прибыли подогревают возобновление интереса к антимонопольным нормам. Преимущество от дробления мощных компаний и повышения конкуренции может оказаться масштабнее, чем предполагалось, если старые консервативные фирмы будут более широко использовать новые технологии.

Иммигранты как способ решения проблемы

Помочь могут и другие меры. Устранение барьеров на пути к смене работы, к примеру, может сократить средние сроки пребывания в должности и предотвратить «окостенение» культуры компаний. Лучший вариант — рост иммиграции. Приток молодых иностранцев поможет компенсировать негативный эффект от стареющего населения на экономику. Если не только расширить рабочую силу и ввести в систему новых налогоплательщиков, но и проявить интерес к новым технологиям.

Общества с большой долей пожилых сотрудников также представляют собой общества с большой долей пожилых избирателей, которые в целом более консервативны, чем молодежь и менее склонны поддерживать иммиграцию. Люди всех возрастов выиграют от мер, стимулирующих рост и производительность. Но выбирая между динамичным, но незнакомым обществом и статичным, но знакомым, более «старые» страны предпочитают второй вариант. Демографический бум, который совпал с индустриализацией в богатых странах, возможно, сопровождался недооцененным плюсом: он создал широкую аудиторию, проявляющую интерес к новым технологиям и возможностям, которые они открывают.

На определенном этапе технологии могут заглушить негативный эффект от старения населения. В своей новой работе Дарон Асемоглу, экономист Массачусетского технологического института, и Паскаль Рестрепо из Бостонского университета обнаружили, что при достаточном дефиците молодых сотрудников производители инвестируют в автоматизацию, получая в результате ускорение роста производительности. Роботы еще окажут большое влияние на сферу услуг и не только, но по мере совершенствования их способностей и сокращения вакансий для молодежи все может измениться. Сегодня мир может проявить большую гибкость и достичь более высокой производительности. И стагнация может прекратиться, когда роботов «повысят» до менеджмента.

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Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Economist

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