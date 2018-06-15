Старение населения и «вечные» санкции тормозят рост российской экономики

Среди причин стагнации — дороговизна кредитных ресурсов и нагрузка на пенсионную систему

Фото: РИА VladNews

Существенного ускорения российской экономики, по крайней мере, на три года вперёд, не предвидится. Такой прогноз сделал Центробанк в проекте «Основных направлений развития финансового рынка» до 2026 года. Свои данные эксперты финансовой организации мотивируют тем, что темпы экономического роста в России в ближайшие годы останутся вдвое ниже мировых, введенные Западом санкции сохранятся, ограничивая приток иностранного капитала. Без него России придется рассчитывать лишь на внутренние ресурсы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на finanz.ru





ВВП страны ограничен планкой в 1,5-2% ежегодного роста, поясняет ЦБ. Это вдвое меньше, чем растет мировая экономика в среднем , в 3,5 раза ниже показателя Китая, в 2 раза медленнее, чем растут развитые страны и даже ряд стран бывшего СССР (Украина, Казахстан, Эстония, Латвия, Грузия).





Приток иностранных инвестиций в последние годы существенно замедлился из-за ограниченности доступа к внешним рынкам и по причине того, что санкции могут остаться в силе в ближайшие три года. В результате полагаться придется на развитие внутренних источников финансирования, которые также невелики.





Ограничивает экономический рост демографическая ситуация: население стареет, а доля пенсионеров растет. Это создает нагрузку на пенсионную систему. В свою очередь, отсутствие в стране развитой системы пенсионных фондов и страховых компаний «ограничивают возможности экономики по трансформации сбережений в долгосрочные инвестиции, столь необходимые для устойчивого роста».





Кредитные ресурсы также останутся относительно дорогими: переход к нейтральной денежной политике, который заключался в снижении процентных ставок, завершится в 2018 г. «Возрастают как геополитические риски, так и риски, связанные с ужесточением денежной политики в развитых экономиках: они чреваты изменением масштабов, структуры и направления капитала между развитыми и развивающимися рынками, а также эпизодами усиления волатильности», — предупреждает Центробанк. В этих условиях альтернативные каналы для долгосрочного финансирования российских компаний придется искать в странах бывшего СССР и БРИКС.

Источник