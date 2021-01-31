Старая «матрица» славянского единения не работает. Нужна новая — Круговых

День славянской письменности и культуры и День единения и дружбы славян, которые уже не одно десятилетие отмечаются в нашей стране, должны быть наполнены новыми объединительными смыслами, рассказал EADaily первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России и член Генсовета Ассамблеи народов Евразии (АНЕ) Игорь Круговых.



Игорь Круговых

По его словам, День славянской письменности и культуры проводится с 1991 года 21 июня в Москве. Именно тогда на Славянской площади был открыт памятник Кириллу и Мефодию, созданный известным скульптором Вячеславом Клыковым. Праздник традиционно организуется Славянским фондом России, при поддержке правительства Москвы, целого ряда общественных организаций, а теперь будет проходить и при поддержке Ассамблеи народов Евразии.

«Сложнее дело обстоит с отмечаемым 25 июня Днем дружбы и единения славян. Ведь полвека назад, на открытие к возведенному на границе в то время трех союзных республик — России, Украины и Белоруссии монументу Дружбы, впервые собрались и собирались до последнего времени многие тысячи русских, украинцев, белорусов. А сегодня картина совсем иная. Праздники славянского единства все еще проходят, а самого единства так и нет. И Война теперь у всех разная и Победа, а общего Мира так и нет. Победить в Великой Отечественной войне оказалось быстрее и понятней, чем в XXI веке построить Мир. В этом вся проблема, значение и задача празднования этих Дней в этом году», — рассказал Игорь Круговых.

Он отметил, что «русские, украинцы и белорусы, безусловно, родные братья и рождены в одной цивилизационной купели».

«Но мы по-прежнему не ценим себя, свой народ, пристраиваясь то к одной, то к другой „передовой“ цивилизации, хотя наше „место“ там давно не нами определено, и это не скрывается. И когда все больше говорят о подключении к „европейскому единству“, то при этом умалчивается, что такое единство — во многом за счет подрыва „единства славянского“. А тем временем численность русских, украинцев и белорусов все сокращается, наши общие исторические корни умышленно размываются и вместе с этим рушится общая славянская цивилизация, делая нас придатками цивилизаций других, вместо того чтобы занять достойное место в современной мировой истории. А для того, чтобы по праву занять своё место, у нас есть все основания, кроме одного — единства», — добавил член Генсовета АНЕ.

Собеседник отметил, что сегодня важны конкретные, конструктивные шаги по славянскому единению. «Уже закончился и постсоветский период, и мы должны признать, что в современных, гораздо более сложных условиях старая „матрица“ славянского единения уже не работает, а новая так и не создана, — подчеркнул эксперт в области международных взаимоотношений. — Нам нужна программа „нового собирания народов“, и начинать ее необходимо с единения трех славянских народов. Сегодня необходимо отбросить все горы накопленных проблем и взаимных претензий, ничтожных по сравнению с задачей элементарного выживания трех народов и недопущения планируемой нам возможной войны друг с другом, из которой мы уже не выберемся, и начать славянский диалог. В Москве такой диалог между городскими русскими, украинскими и белорусскими национально-культурными организациями мы начали. Но в широком плане у нас даже нет точки сбора славянского единения, хотя точек разногласий катастрофически много».

«Вот именно на выработку таких точек единения трех славянских народов и нацелены наши предложения по проведению славянских Дней в этом году», — заключил Игорь Круговых, добавив, что на последнем заседании Генассамблеи АНЕ был принят план работы на 2021 год, в котором, в частности, предусматривается участие ассамблеи в поддержке обоих праздников.

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