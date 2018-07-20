Старались изо всех сил: курс доллара подняли спекулянты, будет еще хуже

Валютные спекулянты вовсю отрывались на межбанке 19 июля, и в конце подняли курс доллара

По итогам дня курс доллара вырастет еще на 6 копеек — до 26,41-26,46 грн ./$, сообщил директор казначейства одного из украинских банков. Но даже такой результат можно считать большим успехом, ведь котировки с самого утра перемахнули через психологический уровень — 26,50 грн/$ — и шагали вверх.

Безналичный рынок вчера стартовал на уровне 26,45-26,48 грн./$. Не успев толком открыться, он сразу вышел на 26,47-26,50 грн./$, а затем через явного преобладания спроса над предложением достигли 26,50-26,52 грн./$. Но ближе к 11:30 валютная предложение пошла расти, что позволило котировкам снизиться. Сначала к 26,48-26,50 грн./$, а затем и к 26,43-26,47 грн./$.

Курсовой откат устроил Нацбанк, на пике валютного подорожание вышел из Matching заливать межбанк долларом. Говорят, что чиновники удовлетворяли все заявки от 26,50 грн./$ и выше. Сколько именно продали — точно неизвестно, хотя обсуждается объем на уровне $ 20 млн.

Утреннее повышение стартовых котировок эксперты объясняют ожиданиями активизации спроса на валюту на растущем тренде, а значительные колебания котировок и их разнонаправленная динамика в течение дня является результатом ситуативных интересов крупных игроков, включая коррекционная участие регулятора.

Вообще сплетен и слухов о причинах трехдневного подорожание доллара ходило множество. Самая популярная версия — экспортеры на пару с банками, которые держали большие валютные позиции, специально раскачали валютные котировки при первых подозрениях на подорожание доллара. Разыграли как по нотам: сначала по чуть-чуть придерживали валюту и распространяли слухи о грядущей девальвации гривны, а когда импортеры «созрели» — продались на максимальных ценниках.

Межбанковская волна роста курса докатилась и до наличного рынка. Средний ценовой коридор на продаже доллара людям подрос на 10 копеек и достиг 26,45-26,60 грн. На 12 копеек поднялась минимальная стоимость наличного доллара — до 26,42 грн ./$ и на 10 копеек — максимальная (до 26,90 грн ./$). А выкупали валюту у населения в рамках 26,10-26,39 грн ./$.

Уже сегодня финансисты ждут отката валютных расценок. С оглядкой на налоговые платежи и конец недели.

Прогнозируется, что пятничная торговля будет происходить 26,25-26,35 грн ./$. Ожидается, что банки перед выходными будут активнее распродавать свои валютные позиции, обеспечивая межбанк долларом.

Что же до того, как ситуация будет развиваться дальше, то эксперты ожидают или повторения сценария предыдущих волн роста до 26,20 грн / $, или скачка к 26,80-27,00 грн / $. Это должно проясниться на следующей неделе.

Ранее Politeka писала, что украинцы продолжают мечтать в основном об удовлетворении базовых потребностей, несмотря на постоянные отчеты властей о росте заработной плате. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экономист Владимир Компаниец, который привел результаты всеукраинского исследования, проведенного Государственной службой статистики. В рамках опроса респонденты отвечали на вопрос: «При значительном увеличении доходов куда бы вы направили дополнительные средства в первую очередь?». Как оказалось, более 50% домохозяйств хотели бы потратить дополнительные средства на отдых. Половина респондентов направила бы дополнительный доход на лечение. Среди других популярных ответов — покупка жилья, одежды и обуви, а также бытовой техники.

Как сообщалось ранее, украинцам обещают зарплату в 15 000.

Также Politeka писала о том, в какой валюте лучше хранить деньги в Украине.

По материалам UBR.ua

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