Станут ли США крупнейшей нефтяной державой?

Распечатать



Москва, 6 марта — «Вести.Экономика». США станут лидером по добыче нефти уже через 5 лет. Насколько это реально?

Благодаря росту добычи сланцевой нефти США в феврале достигли исторического успеха — обошли по объему добычи Саудовскую Аравию. Штаты стали добывать более 10 млн баррелей в сутки. Как известно, саудиты участвуют в сделке по ограничению добычи, что не позволяет им добывать больше.

На первом месте остается Россия, выкачивая из недр земли ежедневно около 11 млн баррелей.



Но США на этом останавливаться не собираются. Во всяком случае так считает Международное энергетическое агентство (МЭА).

В докладе МЭА Oil 2018, опубликованном накануне, говорится, что Штаты займут первое место в мире по добыче уже к 2023 г. Страна, по подсчетам агентства, будет добывать 12,1 млн баррелей в день.

Более того, МЭА предсказывает, что из 6,4 млн новых баррелей, которые будут добываться каждый день в период с 2023 г., 60% будет поступать из США.

Вместе с тем, ожидается, что объем производства сырой нефти в Саудовской Аравии также будет значительно расти и достигнет 12,3 млн баррелей в день в 2023 г., то есть саудиты смогут соперничать с США за первое место.

В докладе МЭА нет никакой фантастики, это надо признать. Благодаря технологическим решениям, повышению эффективности и восстановлению цен на нефть американские сланцевые компании активно наращивают добычу.

Все это сильно изменило положение США в мире. Страна когда-то сильно зависела от импорта с Ближнего Востока, но теперь приближается к достижению своей цели — производству достаточных объемов сырой нефти для удовлетворения внутреннего спроса на нефтепродукты.



При этом американское влияние на мировой нефтяной рынок также будет расти, поскольку экспорт нефти в США увеличится более чем вдвое — до 4,9 млн баррелей в день к 2023 г., прогнозирует МЭА. До 2015 г. США не экспортировали сырую нефть, но через пять лет, как ожидается, страна станет одним из крупнейших экспортеров в мире.

Стоит сказать, что все эти прогнозы могут оказаться верными, однако они не учитывают возможные изменения на рынке нефти и в мировой экономике в целом. Так, например, многие эксперты предсказывают США скатывание в рецессию в течение 2 лет. Кроме того, не совсем понятно, как будет чувствовать себя мировая экономика, тем более что все крупнейшие ЦБ собираются сворачивать стимулы.

В связи с этим мы вполне можем увидеть спад потребления, что приведет к изменению и ценовой конъюнктуры на рынке. В общем и целом, есть слишком много неизвестных.





Источник