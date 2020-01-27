Станет ли китайский коронавирус началом всемирного апокалипсиса. Ридус

Китайский коронавирус заразил мировую экономику. Пока ситуация не слишком тревожит экспертов. Но если эпидемия продолжит разрастаться и примет действительно катастрофические масштабы, планету может накрыть новый финансовый кризис.

Хроника падения

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

В понедельник падали все основные фондовые рынки, в том числе российские. Индекс МосБиржи опустился на 1.9%, до 3085,16 пункта, индекс РТС – на 3.6%, до 1541,9 пункта (рекордный откат с начала августа 2019-го). Особенно заметно проседают акции транспортных компаний, прежде всего авиаперевозчиков, на опасениях сокращения пассажиропотоков. В плюсе фармацевтические и золотодобывающие компании.

Сырьевые биржи не отстают. Нефть провалилась до уровней начала ноября прошлого года. К 20.06 по московскому времени баррель Brent стоил 58,18 долларов. Снижались цены на медь, железную руду и сельхозпродукцию. Зато золото преодолело отметку 1580 долларов за тройскую унцию и имеет неплохие шансы добраться до исторического максимума.

Инвесторы бегут из рисковых активов. Подешевели все валюты развивающихся стран, включая рубль. Доллар к вечеру понедельника стоил почти 63 рубля, евро – около 69,35 рублей.

Потому что Китай

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Биржи и нефтяные цены реагируют не на сам вирус в Китае, а на его последствия для китайской экономики, поясняют эксперты. Эпидемия уже повлияла на торговую выручку компаний в период Нового года по восточному календарю, негативно сказалась на сфере туризма и пассажирских перевозках (по предварительным оценкам, эти отрасли уже потеряли 27 миллионов долларов).

Индексы по всему миру снижаются, так как инвесторы уверены, что коронавирус приведет к замедлению роста китайской экономики (и это вполне возможно – КНР может потерять 0,5-1% ВВП), — отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Между тем, в 2019 году доля китайской экономики оказалась на втором месте в мировом ВВП и составила 16,3%, а по ВВП ППС (валовой внутренний продукт (по паритету покупательной способности) на душу населения) китайская экономика вышла на первое место с 19,25%.

Китай также является крупнейшим потребителем нефти в мире, и эпидемия ведет к снижению спроса на черное золото, что сразу же отразилось на котировках. К тому же, распространение вируса, который уже зафиксирован во многих странах, включая европейские, снизило и продолжит снижать туристический поток, что, безусловно, сократит спрос на топливо у авиаперевозчиков, а это, в свою очередь, отражается напрямую на нефтяных котировках.

Пока заболевших за пределами Китая немного, но инвесторы опасаются, что ВОЗ может объявить глобальную эпидемию, — добавляет директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Далее везде

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Однозначно можно сказать, что вирус будет негативно отражаться на мировой экономике в ближайшей перспективе, уверен Абрамов. По его словам, на текущий момент невозможно дать оценку насколько эта ситуация затянется по времени, но ведущие специалисты уже работают над созданием вакцины против вируса.

В целом мировая экономика находится в очень неустойчивом положении: экономический рост замедляется в большинстве развитых стран, а ситуация в Китае является знаковой для мировой торговли. Если эпидемию не получится остановить в самое ближайшее время, это событие может подтолкнуть всю мировую экономику к очередному кризису, — предупреждает Деев.

У России довольно существенный запас прочности, как с точки зрения золотовалютных резервов, так и ФНБ, отмечают эксперты. Но снижение цен на нефть и уход инвесторов от рисков приводят к ослаблению российского валюты, и в случае ухудшения ситуации эта тенденция может продолжиться.

С другой стороны, цены снижаются не только из-за коронавируса в Китае – для этого существуют фундаментальные причины (переизбыток предложения на рынке газа и нефти). Это долгосрочные тенденции, а потому можно ожидать, что в скором времени нефтяные котировки могут опуститься до 55 долларов за баррель, а в течение года могут достичь 40 долларов за баррель, прогнозирует Деев.

У страха глаза велики

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Пока все происходящее больше похоже на панику, вызванную истерией в СМИ, полагает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. Также не исключено, что ряд участников рынка просто решили воспользоваться ситуацией.

Мировые фондовые рынки росли последние полгода очень сильно, напоминает эксперт. Он отмечает, что есть четкая корреляции между балансом ФРС, который накачивает экономику деньгами, и ростом фондовых площадок. Так вот баланс ФРС вырос на 10% за счет проводимой регулятором эмиссии, а фондовые рынки – на 12%.

Этим всем управляют так называемые первичные дилеры – крупнейшие американские инвестиционные банки. Возможно, они используют сейчас тему коронавируса, чтобы зафиксировать свою прибыль, — допускает аналитик.

Серьезных причин для столь ощутимой коррекции рынков пока нет, уверен он. Для этого необходимо, чтобы вирус по-настоящему перекинулся на другие страны: ни единичными случаями заболеваний, а массовыми, с многочисленными смертями. Сейчас ничего подобного не наблюдается.

Эксперт полагает, что на данный момент речь идет о краткосрочной коррекции финансовых рынков, которая продлится месяц-два, а на реальную мировую экономику в целом эта ситуация еще не перекинулась. Но если вирус расползется по всей планете и начет косить людей, безусловно, глобальная экономика пойдет вниз, на финансовых рынках начнется настоящий шторм, и движение в сторону защитных активов, которое сейчас наблюдается в легкой форме, станет намного более выраженным.

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