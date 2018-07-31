Станет ли БРИКС моделью многополярного мира

В Йоханнесбурге (Южная Африка) состоялся саммит БРИКС. Этот неформальный клуб пяти крупнейших незападных экономик давно заявляет свои права на особую роль в современном миропорядке. Сегодня эта группа получает по-настоящему исторический шанс, и в ближайшее время она может стать чем-то гораздо большим, чем просто клуб пяти крупных держав, разбросанных по всем континентам Земли.



фото low.grozny.tv

Собственно, сам географический охват БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) подчеркивает основную идею этого объединения — идею многополярности, идею равного участия всех регионов планеты в судьбах мира. Реализация этого принципа на практике по-прежнему встречает серьезные трудности, ведь как ни крути, а мировая экономика по своей сути по-прежнему остается однополярной: все основные финансовые институты, штаб-квартиры ведущих мировых корпораций по-прежнему тяготеют к одному полюсу — к Западу, а доллар все так же остается главной мировой резервной валютой. Глобальный капитализм давно структурировался по принципу «центр — периферия», и БРИКС – это, по сути, попытка крупнейших стран периферии (или, как их еще называют, полупериферии) изменить ход событий.

Есть ли для этого объективные предпосылки? Безусловно, есть. Во-первых, Китай по масштабам своей экономики давно перерос роль просто крупной периферийной страны. Будучи второй экономикой мира, он дышит в затылок США и по многим другим показателям — уровню технологической оснащенности, потенциалу вооруженных сил и т.п. Ахиллесовой пятой Китая остается зависимость от мировых финансовых институтов, завязанных на США. Собственно, в своеобразном экономическом симбиозе со Штатами и стало возможно стремительное возвышение Китая. Однако сегодня эта модель близка к своему исчерпанию. Китай вырос из своей изначальной роли сборочного цеха для США и других развитых западных экономик, и в Вашингтоне четко осознают угрозу от возросшей китайской мощи. Торговая война, которую развязал против Пекина Трамп, не является прихотью эксцентричного американского президента. Она диктуется самой логикой развития, разрушающей привычный американо-китайский симбиоз.

Во многом в сходном положении оказался и другой участник БРИКС — Россия. Страна, которой после разрушения СССР отводилась печальная участь поставщика сырьевых ресурсов для европейских экономик, сохранила значительную часть былого потенциала и не пожелала быть просто одной из периферийных стран. Укрепление России в 2000-е годы фактически запрограммировало последующий конфликт с Западом и подтолкнуло к поиску новых моделей мироустройства, одним из возможных прототипов которой вполне может стать БРИКС.

Очевидно, что Бразилия, Индия и ЮАР также переросли роль просто стран капиталистической периферии, подчиненных тем правилам игры, которые навязывает коллективный Запад. Расстановка сил в мире стремительно меняется, и к клубу пяти проявляют интерес и другие игроки. Весьма примечательным в связи с этим стало присутствие в Йоханнесбурге турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Оно стало еще одним проявлением охлаждающихся отношений с Западом и стремления Анкары вести более самостоятельную и независимую политику.

Хозяином встречи стала ЮАР, однако в рамках саммита африканская тема звучала и в более широком контексте. После деколонизации черный континент так и не смог занять достойное место в мировом разделении труда. Ни западный капитализм, ни советский социализм не смогли предложить Африке привлекательной модели развития. И если в ходе холодной войны здесь шло глобальное противоборство двух систем, то после ее завершения об Африке как будто забыли, оставив ее один на один со своими бедами и проблемами. Сегодня роль черного континента вновь возрастает, и именно страны БРИКС могут вновь открыть Африку для мира.

Прошедший саммит показал, что БРИКС имеет далеко идущие планы. Понятно, что на их пути есть и серьезные препятствия: объективные противоречия между участниками клуба, а также серьезное противодействие, которое последует со стороны Запада.

vs.shimoff@gmail.com

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