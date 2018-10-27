Станет горная промышленность локомотивом экономики Украины? (ФОТО)

Имеющийся минерально-сырьевой потенциал Украины, при условии рациональных государственнических подходов к управлению отраслью недропользования, должен стать весомой составляющей экономической мощи и безопасности страны. На сегодня, из 120 известных видов мира полезных ископаемых, 117 есть у нас, а это — 20 тысяч месторождений и проявлений, из которых 8761 месторождение (по состоянию на 2012 год — 8290) 95 видов минерального сырья (98 — по состоянию на 2012 год) промышленного значения; 4676 месторождений неметаллических полезных ископаемых, а это – основное сырье для строительной отрасли, металлургии, сельского хозяйства. За более чем столетнюю историю украинской геологии, отечественной промышленности по добыче и первичной переработке неметаллического сырья отводилось одно из главных мест.

Тесная связь науки и промышленности еще до последнего времени работал на экономику страны: запасов известняков, доломитов, кварцитов, огнеупорной глины, щелочноземельных бентонитов хватало Украине для удовлетворения собственных потребностей и экспорт в России, Грузии, Белоруссии, частично — Польши, Словакии.

На сегодня, ситуация несколько изменилась: еще в 2012 году в Украине насчитывалось 3349 месторождений в состоянии разработки, а уже по состоянию на 01.01.2017 года — в разработке только 3055. Проблематика необходимости изменений в области недропользования остро актуальна. Профессиональные круги, ученые, государственные и общественные деятели пытаются предложить собственные отдельные “рецепты возвращения к успешности” отрасли.

В категории «нерудные полезные ископаемые» из 45 месторождений гипса и ангидрита в разработке находится всего 23; из 23 месторождений известняка, в разработке — 17; с 7 доломитовых — 4 в разработке; с 623 участков с песком строительным, разрабатывается лишь 257; с 68 месторождений мела строительного — в разработке 10; из 53 месторождений керамзитового сырья — разрабатывается 9 месторождений. — данные официального сайта Государственной службы геологии и недр Украины.

Падение производства в отрасли недропользования (категория — нерудные полезные ископаемые) происходит через ряд объективных и субъективных причин: потерю контроля над частью украинских территорий; непостоянство норм законодательства; бюрократизацию и чрезмерную усложненность разрешительных процедур; трудовую миграцию из страны; экономическую несостоятельность предприятий применять инновационные и энергоэффективные технологии; отсутствие государственной поддержки в области недропользования; чрезмерный фискально-контрольный давление; игнорирование требований и рекомендаций промышленников и предпринимателей и тому подобное. Все это приводит к тому, что отрасль может быть предложены иностранным инвесторам для производства с помощью дешевой рабочей силы и дешевого сырьевого продукта. Зато успех отечественной экономики зависит от инвестирования в производство с образованием “цепочки добавленной стоимости” и от умения защитить украинского производителя.

Надра Украины могут стать настоящим драйвером отечественной экономики. Но положительные тенденции и привлечения инвестиций в отрасль напрямую зависят от реального состояния общественно-экономической ситуации в стране. Прослеживается четкая тенденция падения отечественного производства и переработки неметаллических полезных ископаемых за потери контроля над некоторыми украинскими территориями и углубление кризисной ситуации в экономике. – считают в профессиональных кругах промышленников-недропользователей.

По данным Украинской ассоциации известковой промышленности, в 2017 году Украина импортировала рекордные 2,2 млн.т камня (известняк и доломит), что превышает уровень 2016 года на 52%.

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Потеря контроля над территориями и значительное уменьшение отечественного производства продолжают негативно влиять на экономические показатели отрасли. Первые пять месяцев 2018 года демонстрируют углубление кризиса: уже ввезено 1,3 млн. т. известняково-доломітної продукции, что превышает уровень прошлого года за аналогичный период на 45%.

Приостановление разрешений на пользование недрами предприятию через, в основном, формальность и непрозрачность разрешительных процедур для сотен других отечественных предприятий приобрели массовый и системно-кризисного характера. Еще одной значительной проблемой, которая затрудняет работу отрасли и отпугивает инвестора, является непостоянство норм действующего законодательства. Задекларированные реформы, является, в основном, изменениями некоторых норм и правил, через которые бизнес несет значительные потери финансов и времени (оплата геологической информации и отмена нормы не привела к возвращению бизнеса средств). Длительная бюрократическая процедура получения разрешений усложняется: существующие требования к проектной документации по оценке воздействия на окружающую среду заменено на процедуру “ОВД” (оценка воздействия на окружающую среду). Следует заметить, что государство избрала европейскую модель с учетом мнения громады, на территории которой находится месторождение. Позитивная идея, не обсуждена и не апробирована бизнесом, привела к временному коллапсу промышленности: многие предприятия оказались вне правового поля через остановку государством разрешений на пользование недрами. Стоит отметить, что есть и положительные сдвиги: внедрение пилотного проекта проведения он-лайн аукционов на пользование недрами, разработка нового современного сайта Госгеонедр, новации по открытию геологической информации, отсрочки сроков по разработке проекта ОВД… Но орган государственной власти в сфере недропользования, действует преимущественно как поджигатель и пожарный одновременно, “гася” ситуации, к которым привели неапробовані и несогласованные с промышленниками новации. Слишком сложная и непрозрачная для бизнеса ситуация существования нескольких государственных органов -“центров влияния” на решение предоставления и продления разрешений на пользование недрами (Госгеонедра, Министерство охраны окружающей природной среды, Государственная комиссия запасов полезных ископаемых). Такая неопределенность в “правилах игры”, отсутствие единого органа исполнительной власти, ответственного за принятие решений, отпугивает потенциального инвестора и часто оборачивается значительными убытками, следовательно — наносит ущерб экономике страны. – отмечает заместитель председателя комитета по вопросам недропользования Федерации Работодателей Украины Владимир Постовой.

Формирование политики, реализация и контроль в области недропользования происходит, в основном, без учета требований отечественной промышленности. Заседания комиссий, рассматривающих вопросы предоставления разрешений на пользование недрами, проводятся непрозрачно и непублично.

Отрасль нуждается в действенной государственной поддержки, а не деклараций. Контролирующие, правоохранительные органы должны своей деятельностью способствовать становлению благоприятного бизнес-климата, предотвращая рейдерство, коррупционный действиям, неправомерным притеснениям и препятствованию ведения бизнеса. Положительный европейский опыт, который стоит взять на вооружение, свидетельствует, что органы государственной власти формируют политику любой отрасли с учетом реальных экономических показателей и основываясь на рекомендациях и требованиях предпринимателей, промышленников.



Активная деятельность мощных институтов гражданского общества, собраний, союзов, организаций предпринимателей и промышленников в Украине – Федерации работодателей Украины, Украинского союза предпринимателей и промышленников, Всеукраинского Союза производителей стройматериалов, Украинской ассоциации известковой промышленности, Ассоциации газодобывающих компаний требует от государства обязательного учета требований и потребностей тех, кто создает рабочие места, платит налоги, наполняет бюджеты различных уровней.

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Немногочисленные и малодейственны общественные советы при министерствах и других органах государственной власти, цель создания которых заключалась в обеспечении учета позиции кругов бизнеса и общин, формировании активного экспертной среды, не привели к желаемым результатам.

Именно бизнес-среда, объединенное в профессиональные, четко структурированные объединения, по нашему мнению, способно стать реальным двигателем в формировании политики любой отрасли.

Наличие значительного количества контролирующих органов (фискальных, правоохранительных и тому подобное), которые не защищают бизнес от неправомерного давления, заставляют его все чаще искать защиты от государства не в государственных институтах.

Возникновения в 2014 году Совета Бизнес-омбудсмена (Business Ombudsman Council Ukraine), как независимого консультативно-совещательного органа при Кабинете Министров Украины, стало возможным благодаря принятому Меморандума о взаимопонимании для украинской Антикоррупционной инициативы от 12 мая 2014 года.

Совет, в которой входят инспекторы — профессиональные адвокаты и юристы, осуществляет постоянный мониторинг антикоррупционных изменений в украинской бизнес-среде, помогает украинскому бизнесу отстаивать права преимущественно перед государственными органами власти.

Создание благоприятной бизнес-среды задекларировано основной целью деятельности органа, финансируемого за средства ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития). Все больше представителей бизнеса, который стремится работать без коррупционных рисков, в правовом поле, с выгодой для себя и государства. Их объединяет образована в 2017 году по инициативе Бизнес-омбудсмена Украины Альгирдаса Шеметы общественная организация «Всеукраинская сеть добропорядочности и комплаєнсу. UNIC».

Целью создания Сети является продвижение идеи этичного и ответственного ведения бизнеса. Компании-участники сети поддерживают хорошую деловую репутацию и постоянно совершенствуют собственные стандарты добропорядочности на образцах лучших международных практик. “Ответственность, заложенная в основу деятельности компаний, поможет противодействовать коррупции, ослабить регуляторное давление, облегчит доступ к кредитованию, а также будет способствовать выходу на международные рынки”, — указано в уставных документах организации.

Вопрос внедрения европейских стандартов “экологизации” производства, применение энергосберегающих новаций, модернизации технических мощностей напрямую связаны со значительными финансовыми инвестициями. Инвестировать в экологию и внедрять новейшие технологии может только работающий и прибыльный бизнес.

Украина не должна стать сырьевым придатком Европы. Экономический успех заключается в создании продукта с добавленной стоимостью. Поэтому крайне важными являются инновационная деятельность и сотрудничество с научными учреждениями. – утверждает Владимир Постовой.

В Постановлении Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы определения среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности отраслевого уровня на 2017-2021 годы» от 18 октября 2017 г. № 980 утверждены среднесрочные приоритетные направления инновационной деятельности отраслевого уровня на 2017-2021 годы. Согласно этому документу, главные распорядители бюджетных средств обязаны учитывать утвержденные направления во время отбора инвестиционных проектов, формирование и определение тематики научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок, которые выполняются в пределах расходов, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Выводы:

• Негативные экономические тенденции в отрасли требуют быстрых неотложных мер, как от государства, так и от общественного, научного, профессионального секторов.

• Рациональное, прозрачное администрирование отраслью способно значительно усилить экономическую безопасность страны, поскольку она непосредственно связана и влияет на другие отрасли: сельское хозяйство, металлургию, строительную отрасль и тому подобное.

• Падение показателей экспорта известняково-доломітної продукции, а увеличение импорта, указывает на недієву политику защиты отечественного производителя, наличие внутренних проблем, связанных с разрешительными процедурами, упадком мощностей железной дороги в перевозке продукции.

• Инвестиции приходят туда, где понятны и стали “правила игры”. Непостоянство отечественного законодательстве в области недропользования, постоянные “эксперименты” и нечеткость стратегии изменений привела к приостановки работы ряда отечественных предприятий. Введение новых, неапробированных и несогласованных с бизнесом норм, их отмене, введение других норм с поправками — все это за последние годы привело к значительным финансовым потерям, аннулирования, приостановки разрешений на пользование недрами, потерь значительного количества трудового потенциала.

• Формирование политики в области недропользования обязательно должен стать процессом “от потребностей промышленности в формулировки и закрепления государством”. Каждая реформа должна иметь долгосрочную цель и быть согласована с профессиональными общественными союзами предпринимателей и промышленников, поскольку именно этот сектор является реальным исполнителем политики, наполнителем бюджета и главным работодателем отрасли.

• Идея создания благоприятного бизнес-климата, усиление экономической мощи страны должна превалировать над функцией наказания и чрезмерным контролем.

• “Экологизация” промышленности, перевод на энергосберегающие технологии, привлечение научных учреждений, модернизация — требуют значительных финансовых затрат. Неработающее предприятие неспособно привлечь средства, следовательно — стать экологическим тому подобное. Карьер, в котором добыча приостановлен на время “бюрократических переписок” с поставщиком-продолжателем разрешения, не приносит пользы ни екомоміці, ни экологии, ни бизнесу, ни государству. Поэтому стоит и дальше работать над упрощением разрешительных процедур, введением “особых периодов на время оформления разрешительных документов”, особенно для добытчиков нерудных полезных ископаемых.

• Задекларированная правительственными постановлениями поддержка создания цепей прибавочной стоимости, отдельных научных исследований, связанных с отраслью, в настоящее время носят декларативный характер, но нуждаются в реального внедрения.



На фото заместитель председателя комитета по вопросам недропользования Федерации работодателей Украины Владимир Постовой

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