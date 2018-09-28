Стало известно, за сколько лет экономика Украины наверстает упущенное

При сегодняшних темпах роста экономики Украины, чтобы наверстать упущенное нужно 15 лет Фото: news.bigmir.net

При сегодняшних темпах роста экономики Украины, чтобы наверстать упущенное нужно 15 лет.

Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Андрей Новак.

Потери от банковского кризиса 2014-2017 годов в Украине оцениваются в 40% ВВП. Количество банков сократилось вдвое. Эти данные Агентство США по международному развитию приводит как один из ряда факторов, сдерживающих развитие лизинга в Украине.

«Мы бы потеряли не так много, если бы меньше банков ликвидировали и не произошла национализация «Приватбанка». При сегодняшних темпах роста экономики в 2,5-3 процента, чтобы наверстать упущенное нужно 15 лет. И это при условии, что нынешние темпы сохранятся. На следующий год правительство в проекте бюджета закладывает ВВП в 3 процента. То есть снижение темпов роста по сравнению с нынешними Повысить темпы развития экономики можем за счет настоящих экономических реформ, которых нет. Ни образовательная реформа, ни медицинская не имеет прямого отношения к экономическим системам. Налоговой, бюджетной реформ нет. Курсовая политика Нацбанка вообще непредсказуемая изо дня в день. В условиях непрогнозированности действий правительства и Нацбанка высоких темпов экономического роста ожидать не следует. Прямые иностранные инвестиции за прошлый год составили 2 миллиардов долларов. Это на 1,5 миллиарда меньше чем в 2016 году. Это означает, что инвестор не идет в Украину, а наоборот получается. Объясняется это не коррупцией, а непредсказуемостью правительства и особенно Нацбанка. В непрогнозируемую среду никто большие деньги вкладывать не будет», — говорит Андрей Новак.

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Экономист видит решение этого вопроса в создании многолетней экономической стратегии.

«Первая необходимое условие — появление в стране экономической стратегии. Только под многолетнюю модель найдутся инвесторы, которые увидят свое место и интерес. Власть должна ее предложить, а Верховная Рада принять. Этого не делают, потому что такие уж у нас политики. Им выгоднее работать в действующей коррупционной системе, решать свои бизнес-дела через оффшоры, а не налаживать экономику страны на правильную работу «, — подытожил Новак.

В Украине экономика растет за счет торговли импортными товарами. Об этом написал в Facebook народный депутат Виктор Пинзеник.

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