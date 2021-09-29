Стало известно, кто выступит на ключевой сессии ноябрьского ПЛАС-Форума: e-Commerce, платежная индустрия и торговый ритейл

Стало известно, кто выступит на ключевой сессии октябрьского ПЛАС-Форума: e-Commerce, платежная индустрия и торговый ритейл

В рамках 2-го Международного ПЛАС-Форума «ФинТех без границ. Цифровая Евразия», 27–28 октября 2021 г. (Казахстан) cостоится одна из ключевых сессий: «e-Commerce, платежная индустрия и торговый ритейл. От новых бизнес-стратегий до маркетплейсов», в рамках которой обсудят такие вопросы, как:

• Электронная коммерция в Центральной Азии. Возможности новых бизнес-стратегий и технологий

• Эффективные стратегии развития эквайрингового бизнеса. Новые решения, новые технологии

• e-Commerce 2021: возможности маркетплейсов

• Финтех 3.0.Эпоха B2B- и G2B-решений – эпоха реальных операционных сервисов

• Что заменит классические POS-терминалы в торговом ритейле? Пути трансформации банковских карт. Прямая токенизация банковского счета клиента

• Искусственный интеллект, машинное обучение и системы прогнозирования в ритейле. Новые области применения

• Финансовые маркетплейсы. Результаты и новые пути развития. Экономика экосистемы – один из важнейших аспектов создания маркетплейса

Модератором сессии выступит Азат Машабаев, генеральный директор и совладелец, компания Реворкер Казахстан, фулфилмент центра в г. Нур-Султан

В сессии примут участие:

• Дмитрий Комиссар, генеральный директор, маркетплейс ForteMarket

• Константин Горожанкин, независимый эксперт

• Мольдер Рысалиева, директор по развитию бизнеса в Казахстане, OZON

• Максим Мельник, CEO маркетплейса Satu.kz

• Антон Мусин, первый заместитель Председателя Halyk Bank

• Анастасия Ускова, CEO группы компаний Рокет Хьюманс

• Татьяна Глазачева, CEO, ROBOKASSA

• Представитель Uzcard

• Представитель НСПК

Спонсоры и партнеры ПЛАС-Форума:

Титульный спонсор: Uzcard, KAFOLAT, ARCA GROUP

Коктейльный спонсор: Mastercard

Платиновые спонсоры: IBS PROJECT, BS/2

Золотые спонсоры: Vision Labs, Freedom Finance Insurance, NETinfo, TietoEVRY, Oz Forensics, WHITEBIRD, Robokassa, THALES, Nadeks, Алиот, Edna, Центр корпоративных технологий, INPAS, Regula Forensics, RBK.money, ООО «Финансовые Информационные Системы», Сurrency.com, Energize Global Services

Серебряные спонсоры: FBS, Fido-biznes, АТМ Альянс. Buhta, Intervale Kazakhstan, Openway, Wooppay, Qiwi Казахстан, UPT

Бронзовые спонсоры: КМ Альянс, Dataphone, RightLine, Осткард, Wordline, Группа компаний ЦРТ, Поссофт, КонтактДизайн, Verigram, AdvanIDe, Tarlan Payments, Cardhall, ID Smart, СИТИНЕТ, Imigrant Invest

Партнеры: Dr Web, Рокет Ворк, Colvir

Ассоциированные партнеры: Украинская Ассоциация финтеха и инновационных компаний, KPMG, TechHub, Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБАЕАС), Ассоциации корпоративных казначеев, НПА (Национальная Платежная Ассоциация), SME Banking Club, Union of Banks of Armenia, Союз банков Кыргызстана, НП «Национальный платежный совет», Ассоциация Банков Азербайджана, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД», Ассоциация банков республики Казахстан, Ассоциация белорусских банков, Выберу.ру

Информационные партнеры: Frank RG, Клуб IT&Digital директоров, Технопарк Санкт-Петербурга, Национальный банковский журнал NBJ, beincrypto, Optimism.kz, LSM, Bluescreen.kz, Qazaqpress.kz, Violet Violin, JOBSORA, Клуб ИТ-директоров я-ИТ-ы, Violet Violin, FinTechWave

Стать делегатом, спикером или спонсором, узнав обо всех преимуществах и вариантах участия, можно пройдя по ссылкам ниже:

Поспешите зарегистрироваться, количество мест ограничено!

Следите за нашими новостями на информационном портале PLUSworld.ru, официальном сайте мероприятия, а также присоединяйтесь к числу наших друзей в наших официальных группах в социальных сетях!

До встречи на Форуме!

По дополнительным вопросам обращайтесь в Оргкомитет ПЛАС-Форума!

эл.почта: [email protected]

тел.: +7 495 961 1065

Источник: