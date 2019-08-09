Стало известно, кто инициировал «чистки» в АМКУ. , Экономика

Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев инициировал увольнение всех государственных уполномоченных АМКУ, направив 4 июля президенту Владимиру Зеленскому документ под названием «О рассмотрении вопроса об увольнении государственных уполномоченных». Он включал фамилии всех членов комитета кроме самого председателя, сообщают Наші Гроші.

Глава АМКУ перечислил фамилии всех восьми госуполномоченных, находившихся в составе комитета на 4 июля, и попросил их уволить «в соответствии с компетенцией президента». После этого 5-8 июля были обнародованы президентские указы об увольнении четырех членов АМКУ — Марии Нижник, Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.

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«В перечень Юрий Терентьев добавил свою интерпретацию ч.1 ст.11 закона «Об Антимонопольном комитете Украины» о том, что «государственные уполномоченные (…) освобождаются с должностей президентом Украины», — заявляют на сайте.

Там напомнили, что эта норма закона была введена в действие во времена Виктора Януковича. Она якобы позволяла президенту в любой момент уволить госуполномоченного.

Сразу после Майдана в 2014 году Верховная Рада отменила эту норму, вернув прежнюю редакцию. С тех пор государственные уполномоченные и назначаются и освобождаются президентом по представлению премьер-министра, которое вносится на основании предложений главы АМКУ.

Однако, согласно ответу Секретариата Кабмина на запрос адвоката Загребельской (фото ответа на запрос есть в распоряжении LIGA.net), премьер такого предложения не подавал.

В интервью изданию Фокус заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук сообщил, что «кадровые чистки» в АМКУ произошли «после консультации с Юрием Терентьевым».

«Мы действительно провели консультации с Юрием Терентьевым о том, как максимально эффективно построить работу, и прислушались к некоторым его рекомендациям. В итоге часть членов комитета уже уволена, а по остальным и самому Терентьеву решение примут осенью», — сказал он.





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