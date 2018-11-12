Стало известно, кто будет новым спикером МИД

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Новым представителем МИД стала Екатерина Зеленко.

Здание МИД Украины / REUTERS

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал нового пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства, которым стала Екатерина Зеленко.

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Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

«Очень непросто отрывать от сердца такого пресс-секретаря, как Марьяна Беца. Марьяна не покидает дипломатическую команду, а идет дальше. Благодарю за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия!» — подчеркнул Климкин.

«Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию», — заявил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября президент Петр Порошенко назначил пресс-секретаря МИД Марьяну Бецу чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонии.

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