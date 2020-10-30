Стало известно, что власти делают по ночам, пока спят москвичи| Новости политики

Департамент транспорта Москвы рассказал, что происходит в метро ночью, пока спят жители столицы.

«Город засыпает, просыпаются дезинфекторы», — начинает свой пост ТГ-канал «Дептранс Москвы» с фразы, похожей на начало игры в «Мафию».

Сообщение сопровождается фотографиями людей в защитных костюмах.

«Ночью, пока вы спите, наши сотрудники с помощью тепловых распылителей обрабатывают большие площади по всему метрополитену», — следует из поста.

Как отмечают в департаменте, средства, которые при этом используются, уничтожают до 99% процентов микробов и вирусов. С весны проведено более 2000 таких обработок.

В транспортном ведомстве добавили, что работа ведется не только ночью, но и днем.

«Ежедневно раз в 2 часа мы проводим профилактическую уборку и дезинфекцию станций, уделяя особенное внимание кассовым зонам, дверям, турникетам и поручням эскалаторов», — заключили авторы канала.

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