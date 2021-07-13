стали известны соперники сборных Украины на Евро-2021

ФИБА провела жеребьевку финального турнира чемпионата Европы по баскетболу 3х3.

Соревнования должны состояться в Париже 10-12 сентября нынешнего года, сообщает пресс-служба ФБУ.

Мужчины на групповом этапе будут играть в группе А против Сербии и Бельгии.

Женская сборная Украины в группе В выступит против команд Великобритании и России.

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Как сообщал Укринформ, мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 завоевали право участия в Евробаскете, успешно преодолев квалификацию.

Фото: fbu.ua.