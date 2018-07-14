Стали известны детали предстоящей встречи Путина и Трампа

Раскрыты детали предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Общение лидеров двух стран на саммите в Хельсинки продлится примерно 3 часа. Это следует из расписания в мобильном приложении саммита HELSINKI2018, выдержки из которого публикует РИА Новости.

При этом отмечается, что встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13:15, а встреча Путина и Саули Ниинистё начнется в 16:30.

Из мобильного приложения также следует, что Трамп и президент Финляндии Саули Ниинистё встретятся с 07:00 до 09:00.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Финляндии выпустили пиво в честь предстоящей встречи российского и американского лидеров. В Сети напитку дали название — пиво «для мира во всем мире».

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Напомним, встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. Президенты РФ и США обсудят Сирию, Украину и американские выборы. Кроме того, стороны затронут тему Крыма.

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