Стала известна фамилия молодого бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера

Во время выполнения боевых задач на Донбассе от вражеского огня погиб боец из Черкасс Антон Моспан

Во время выполнения боевых задач на Донбассе от вражеского огня погиб боец из Черкасс Антон Моспан

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Оксана Цыганок.

В областном военкомате подтвердили эту информацию.

По словам главного военного комиссара области Евгения Курбеты, Моспан родился в 1991 году. Служил в воинской части 3029, находился в должности старшего сержанта.

Как отмечается, дата прощания с бойцом будет сообщена позже.

Волонтер также опубликовала видео с погибшим бойцом, которое снималось ранее.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что в течение минувших суток на Донбассе погибли двое украинцев.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник