США взорвут Вселенную с помощью российских двигателей

Власти США намерены существенно расширить «географию» размещения своих систем противоракетной обороны. И в данном случае, речь уже идет не о планетарном масштабе, а о космосе, где Пентагон хочет разместить датчики обнаружения пусков баллистических ракет.

О соответствующих планах военного командования сообщил лично директор Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз в ходе своего выступления на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле (штат Алабама).

По его словам, американским властям предстоит согласовать еще много требований по процедуре поставок и развитию космических технологий, но «ключевым фактом является то, что необходимость развертывания датчиков обнаружения пусков в космосе рассматривается всерьез и получает необходимую поддержку».

В общем, все в русле недавнего заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что космос, это такое же «поля боя, как земля, воздух и море». Ну и, конечно же, это продолжение реализации поставленной ранее президентом Дональдом Трампом задачи по созданию Военно-космических сил США, как отдельного рода войск. Тем более, что в оборонном бюджете на 2019 год — он, кстати, может составить рекордные 716 млрд. долларов — американский Конгресс уже предусмотрел для этого отдельную строку расходов.

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То есть Вашингтон, как видно, явно не намерен отказываться от установок на применение силы в космосе. Во всяком случае, если судить по риторике…

С другой стороны, все помнят, каким мыльным пузырем обернулась в итоге рейгановская программа СОИ (Стратегическая оборонная инициатива), известная также как «программа Звездных войн».

Насколько теперь все всерьез? И чем сегодня мы можем ответить на новый виток милитаризации космоса, не изматывая себя гонкой вооружений?

— На самом деле, Космические войска, это далеко не инициатива Трампа, — комментирует ситуацию военный эксперт журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков. — Космическими вооружениями американцы занимаются достаточно давно. Так, в 2002 году (кстати, тогда же Штаты вышли из двустороннего договора по ПРО с нами), исследовательская корпорация RAND опубликовала доклад Space Weapons — Earth Wars, который был подготовлен ее экспертами по заказу Военно-воздушных сил США. Фактически там анализировались различные виды оружия, которое можно вывести в космос. Также была проведена его классификация и обозначены четыре основных класса, которые заслуживают внимания.

Первое — это оружие направленной энергии. Космические лазеры. Они должны обладать эффективной оптикой и должны уничтожать баллистическую ракету в космосе или цель на Земле.

Потом идет кинетическое оружие, предназначенное для борьбы с баллистическими ракетами. И кинетическое оружие космического базирования для нанесения удара с орбиты. Ну и обычное вооружение космического базирования, способное осуществить маневрирование и перехват целей в космосе. Использоваться при этом могут различные экзотические типы боеприпасов, какие только можно будет применять в космосе.

Буквально через год — в 2003-м — в США появляется концепция «Мгновенного глобального удара», предполагающая возможность нанесения удара высокоточными наступательными вооружениями в неядерном оснащении в течение часа по целям в любой точке земного шара. То есть они как бы рядышком шли — доклад RAND и «глобальный мгновенный удар».

В течение нескольких последующих лет появляется еще целый ряд документов, которые характеризовали политику США в космосе.

«СП»: — Например?

— Например, «Национальная космическая политика» и директива Минобороны США с тем же названием — соответственно, в 2010 и в 2012 гг. А также наставление Объединенного комитета начальников штабов ВС США по разработке военных операций в космосе «Космические операции» — в 2013 году.

То есть американцы шли к этому последовательно. И именно эти наработки легли как раз в основу того, что сейчас называется космической гонкой вооружений. Но, конечно, не Трамп ее начинал, ее начали до него.

«СП»: — А о каких конкретно наработках с американской стороны в данном случае можно говорить?

— У них есть довольно любопытная программа Falcon, которой в интересах Пентагона занимается компания SpaceX Илона Маска.

В программах по космическому выведению вооружения в космос значатся многоразовые ракеты. Их-то как раз и испытывает Илон Маск. Его же ракеты выводили военные спутники на геостационарные и другие орбиты.

Понятное дело, что помимо всех этих программных документов ведутся определенные исследования. Американцы, например, очень серьезно отнеслись к созданию противоракетных лазерных комплексов космического базирования. У них был даже специальный проект, который вело Минобороны при участии таких крупных компаний, как Boeing и Lockheed Martin.

Оружие предлагалось разместить на двадцати лазерных платформах космического базирования, которые должны работать с высоты 1100−1300 км над поверхностью земли и оттуда поражать любые баллистические ракеты за две-пять секунд. Боевой радиус каждой платформы будет составлять 4 тысячи км над земной поверхностью. Они даже определились, что лазер будет на фтористом водороде, мощностью восемь мегаватт. А расчетная масса должна составлять 35 тонн. Для примера: телескоп «Хаббл» — 11 тонн.

Но помимо самого лазера на орбиту нужно вывести с ним энергетическую ядерную установку. И с этим как раз проблема. Они не могут создать достаточно компактную долгоживущую станцию.

Поэтому исследования в этом направлении как бы продолжаются…

Другой интересный проект, которые они делали в рамках программы космического вооружения, это противоракеты космического базирования.

«СП»: — Это уже фактически космическая ПРО?

— Конечно. Это такие снаряды-перехватчики, массой полтора-два с половиной килограмма, которые базировались на ракетах-носителях для вывода на орбиту. Причем число этих перехватчиков должно было составлять какую-то сумасшедшую цифру — до пяти тысяч единиц, чтобы из космоса поражать массовый запуск баллистических ракет.

Только когда они посчитали, сколько все это стоит и оценили массу ракеты-носителя для этих перехватчиков, они поняли, что у них нет ракет, которые бы смогли вывести такую массу в космос.

Пришлось подсократить аппетиты. Компания Lockheed Martin предложила другой проект, более скромный. Он меньше по размерам и несет ракеты-перехватчики в количестве 8−20 единиц. Особенностью этого аппарата является то, что он сам способен обнаруживать запуски баллистических ракет, анализировать степень угроз и давать команду перехватчикам.

Этот проект у них сейчас является одним из ключевых. К нему американцы подтягивают авиационные космические системы, которые должны выводить подобного рода оружие в космос. И поэтому за всеми их утверждениями о милитаризации космического пространства стоят достаточно серьезные разработки.

«СП»: — Значит, фантазии есть, технологии есть, финансы тоже есть… Что еще нужно?

— Из этих составляющих имеются только две — с фантазией и финансами точно все в порядке. С технологиями не совсем задается. Потому вопрос выведения массивных космических грузов в космос и, скажем, долговременной жизни их на орбите, остается пока открытым.

Другая сложность — все, что в проекте выглядит достаточно хорошо, нужно испытывать. А единственное, что у них постоянно летает, это демонстратор технологий — многоразовый аппарат X37B, который почему-то все время называют космическим оружием. На нем американцы отрабатывают возможные параметры полетов для будущих систем вооружения. Кстати, запускается он с помощью ракеты-носителя «Атлас-5», у которой, как известно, в качестве двигателя выступает российский РД-180.

«СП»: — Не так давно, если не ошибаюсь, они у нас еще несколько таких двигателей заказали…

— Собственный аналог они создать не могут пока. А для выведения тех же лазерных платформ на орбиту в 1300 км ракеты Маска явно не хватит.

Поэтому тут много над чем придется им поработать.

Они сейчас еще гиперзвуком занялись. Хотят сделать такой же планирующий блок как наш «Авангард». А также комплексами, которые могут наносить удар с орбиты. Потому что считают, что если с орбиты что-то начнет вниз падать со скоростью 5−7 км в секунду, то ни одна система ПВО и ПРО перехватить его не сможет.

В принципе, их стратегия в целом выглядит достаточно лаконичной, понятной и технологичной. А ставку они делают на то, что наша космическая отрасль переживает сейчас не самые лучшие времена.

«СП»: — Хочется надеяться, что после совещания, которое российский президент провел на этой неделе с новым главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, кое-что изменится к лучшему…

— Конечно, мы понимаем, что раз такого рода угрозы появляются, то надо на них искать те самые симметричные ответы.

По количеству запусков NASA и различных коммерческих организаций, которые в Америке сейчас занимаются космическими программами (они, кстати, тоже финансируются Пентагоном, хотя выглядят как независимые космические организации), они нас опережают. По номенклатуре ракет, которыми они пользуются, тоже.

Поэтому они сделали вывод, что вышли уже на такой уровень, где Россия если и вступит в гонку вооружений, то их не догонит. Стали все чаще и чаще об этом говорить. И попытки договориться с ними о демилитаризации космоса не приводят ни к чему.

«СП»: — Мы можем на это ответить?

— Знаете, то, что мы прошли с Рейганом, чья программа Стратегическая оборонная инициатива была больше блефом, чем реальной программой, оказалось вовсе не бесполезным. Мы смогли отработать многие средства вооружений, которые выводились в космос.

Это, например, боевые орбитальные станции «Алмаз», которые назывались «Салютами». Это космическая баллистическая ракета Р-36орб — последняя ступень известной ракеты «Воевода», которая могла находиться несколько дней в космосе и по команде с Земли совершала оттуда падение… и, понятное дело, — ядерный удар.

Были разработаны космические аппараты с ядерными энергоустановками. А также разработано и даже испытано несколько видов оружия космос-космос, в том числе стрелковое вооружение, которое в космосе могло стрелять по принципу баллистического оружия.

Для технологий того времени все это считалось передовым. Сейчас немножко все идет по-другому. Те же американцы, оценивая возможности своей космической программы, пришли к следующим выводам. Существует несколько видов угроз.

Во-первых, это кибернетическая атака на объекты космической инфраструктуры. Противоспутниковым оружием можно вывести из строя ключевые элементы, и эта структура перестанет взаимодействовать между собой.

Второе, это работа комплексов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления, которая может нарушить связь и управление между элементами космической инфраструктуры США, как на Земле, так и в космосе.

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Третья угроза — ослепление оптико-электронных систем космических аппаратов посредством лазерного оружия. А как вы знаете, у нас первый образец такого оружия уже появился под названием «Пересвет».

Но и, понятно, самое мощное оружие, которое может быть применено, это электромагнитный импульс, возникший в результате высотного космического ядерного взрыва. Все спутники, попавшие под воздействие этого импульса, просто перестанут работать и превратятся в мертвые куски железа.

Кстати, наша противоракетная оборона имеет в своем арсенале эти ракеты А-135. Имеем и кое-что еще, но это пока остается за кадром.

И мы не собираемся создавать огромную группировку из спутников, начинённых лазерами, перехватчиками и другой всякой дорогостоящей аппаратурой. Пусть американцы работают над этим — у нас, всегда есть чем ответить.

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