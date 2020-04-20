США включили печатный станок, долларов будет очень много: прогноз экономистов

США, в попытке поддержать свою экономику во время пандемии, «запустили печатные станки», что не может не сказаться на курсе доллара

Эпидемия «уханьского» вируса больно ударила по экономике США. В попытке поддержать бизнес и население страна прибегла к дополнительной эмиссии денег – то есть к запуску тех самых «печатных станков». Федеральная резервная система США назвала фактический объем дополнительной эмиссии – 2,3 трлн долларов. Они будут направлены в экономику не на прямую, а через механизм скупки бумаг. Эта эмиссия станет рекордной для доллара, пишет «Сегодня».

Подобные манипуляции с деньгами обычно приводят к обесцениванию валюты и ускорению инфляции, так как на руках у населения появляется сразу много денег. В случае, когда на такие меры идут небольшие страны, это становится их местными проблемами, однако в случае Соединенных Штатов, это может отразиться и на экономике других стран.

Президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак рассказал о том, что сейчас США действуют исключительно в интересах собственной экономики, не обращая внимание на то, как это повлияет на другие страны.

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«Решения об экономических мерах принимаются в странах без оглядки на интересы других стран. Поэтому то, что США за счет дополнительной эмиссии решили спасать свою экономику, не принимая во внимание, как это будет сказываться на мировой экономике, – это именно потому, что для них сейчас важна в первую очередь их экономика», — рассказал эксперт.

В свою очередь, экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что Украину ждет снижение прибыли от экспорта.

«Когда наступает кризис, происходит обвал…То есть резко падают цены на нефть, на металл, на продовольственные товары. А от мировых цен на сырье очень сильно зависит ВВП Украины. И для того, чтобы сохранить хотя бы номинальное значение ВВП на уровне прошлого года (реальный ВВП, то есть скорректированный на процент инфляции, конечно, упадет), Украине придется «включать печатный станок» и ускорять инфляцию», — рассказал он.

В теории валюта стран после дополнительной эмиссии должна обвалиться по отношению к валютам других стран. Однако, с учетом того, что «запускать станки» сейчас будут не только США, пока предсказать курс валют после кризиса будет сложно.

Козак отметил, что Нацбанк Украины получил разрешение выкупать ценные бумаги, однако пока отказывается печатать необеспеченные гривны. Эксперт уверен, что эмиссия в Украине приведет к резкому росту инфляции.

Сейчас Украина планирует покрыть дефицит бюджета и поддержать экономику за счет денег МВФ, а также другой международной помощи.

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