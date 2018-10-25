«США стали тормозом мировой экономики»: Сечин заявил об «очевидном произволе» американских санкций

Введение санкций без необходимых решений Совета Безопасности ООН превратило их в рутинный инструмент, который фактически находится в руках одной страны — США. Такое мнение выразил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XI Евразийском экономическом форуме в Вероне. По его словам, целые страны являются заложниками «казначейских войн», которые ведёт Вашингтон, а произвол в применении ограничительных мер уже стал очевидным для всех. Сечин подчеркнул, что Соединённые Штаты из двигателя мировой экономики фактически превратились в её тормоз. По мнению экспертов, американцы прибегают к санкциям, чтобы увеличить собственный экспорт углеводородов. При этом специалисты полагают, что российское топливо в обозримой перспективе будет востребовано на рынке.

Введение экономических санкций без должных решений Совбеза ООН превратило их в рутинный инструмент в руках США, а произвол Вашингтона в использовании рестрикций уже стал очевидным. Такое заявление сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XI Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Санкции без необходимых решений Совета Безопасности ООН превратились в рутинный инструмент, находящийся, по сути, в руках одной страны, а не мирового сообщества. Отдельные субъекты рынка и целые страны фактически являются заложниками ситуации», — цитирует Сечина ТАСС.

«На мой взгляд, налицо не санкции, а «казначейские войны» с намеренно невнятными, часто двусмысленными формулировками. Произвол в их применении уже стал очевидным для всех», — подчеркнул глава «Роснефти».

По его словам, односторонним ограничениям подверглось порядка трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти. При этом на США пришлось лишь 0,6% потерь от введённых антироссийских санкций, тогда как на Германию — 40%.

«Отмечу, что в ряде секторов (сланцевая добыча, экспорт вооружения) американская экономика скорее прагматично выиграла за счёт вводимых против других стран санкций. Стоит задаться вопросом, не было ли это простой формой поддержки внутреннего производителя за счёт мирового сообщества», — отметил Сечин.

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Он предположил, что сложившаяся тенденция использования односторонних санкций в будущем приведёт к потере многими участниками нефтяного рынка существенной части суверенитета и контроля над своей энергетической политикой.

«Налицо явный конфликт интересов, когда США, на протяжении десятилетий выступающие в роли приверженцев рыночной экономики, начинают смешивать взятую на себя роль регулятора с собственными торговыми, экономическими и политическими интересами… Де-факто можно констатировать, что страна, которая была двигателем мировой экономики, теперь стала её тормозом», — заявил Сечин.

Глава «Роснефти» добавил, что ряд международных компаний оценивают рост затрат из-за торговых войн для конечных потребителей по всему миру в 10—15%, а ведущие мировые экономисты указывают на потери мирового ВВП от таких действий в 0,5—0,8% ($400—700 млрд) в год.

«Судя по всему, США имеют собственное видение своей роли в этом процессе, с удовольствием вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти, руководствуясь при этом далеко не рыночными методами и собственными, далеко не бескорыстными интересами», — сказал Сечин.

Он указал на то, что Соединённые Штаты намерены стать крупным экспортёром нефти и в настоящее время фактически можно говорить о возникновении конструкции US—PEC (США — страны экспортёры нефти). В частности, одновременно со снижением добычи нефти странами ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки к апрелю 2017 года добыча по сланцевым проектам в США выросла на 2,2 млн баррелей в сутки.

«С учётом недавних событий глубину взаимоотношений США и Саудовской Аравии трудно переоценить. Состоявшийся в мае прошлого года визит Трампа в Саудовскую Аравию завершился подписанием контрактов и соглашений на сумму свыше $300 млрд в энергетике и военном сотрудничестве и заверениями о создании в США многих тысяч рабочих мест. Можно предположить, что крайне прагматичная повестка будет двигателем этих отношений и в будущем», — добавил Сечин.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне

РИА Новости

© Алессандро Рота

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, американцы активно и «не стесняясь» используют политические инструменты для продвижения своих экономических интересов. Наглядно наблюдать эту политику можно на примере газовой и нефтяной отрасли, отметил эксперт.

«Они вводят более жёсткие санкции, чтобы расчистить рынок и увеличить собственный экспорт, а также чтобы поднялись цены — от них американские сланцевые проекты будут всё рентабельнее», — сказал Юшков в беседе с RT.

«Казначейские войны» США могут привести к серьёзной разбалансировке нефтяного рынка»

Глава «Роснефти» отметил, что текущий уровень свободных добывающих мощностей ОПЕК недостаточен для компенсации добычи нефти, которая выпадает из мирового энергетического рынка из-за действий Соединённых Штатов. На этом фоне любое внешнее негативное событие в мире может привести к новому резкому росту цен на нефть, который усилит риски для мировой экономики и «завершит цикл экономического роста последнего десятилетия», полагает Сечин.

По его словам, в таком развитии событий не заинтересованы ни потребители, ни производители, а наиболее чувствительным такой сценарий будет для Китая, Индии и беднейших стран-потребителей (хотя затронет он всех).

«По имеющимся оценкам, текущий спрос и предложение жидких углеводородов на мировом рынке в целом сбалансированы на уровне порядка 100 млн баррелей в сутки. Однако сохранение стабильности и баланса нельзя назвать долгосрочным трендом, так как на нефтяном рынке пока не сформирован инструмент обеспечения такой стабильности», — отметил глава «Роснефти».

«Уже в краткосрочном периоде «казначейские войны» США могут привести к серьёзной разбалансировке нефтяного рынка», — подчеркнул Сечин.

Он напомнил, что в начале ноября должен вступить в силу второй пакет американских санкций против Ирана, который, возможно, будет включать полный запрет на импорт иранской нефти.

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«Эффект от обсуждаемого в настоящий момент отказа всех европейских компаний от работы с иранскими партнёрами… может иметь самые серьёзные последствия для европейской экономики», — заявил Сечин.

Вместе с тем он не исключил, что при реализации санкций будет иметь место целый ряд исключений для отдельных торговых партнёров Вашингтона.

Ранее в интервью Bloomberg наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил мнение, что к 2030 году ряд стран, включая Россию, значительно сократят свою нефтедобычу и уйдут с рынка. Сечин считает, что в обозримом будущем РФ останется одним из лидеров мирового рынка нефти.

«Конечно, ничего подобного не произойдёт. По нашим оценкам, в этой перспективе лидировать будут три крупнейших игрока — Саудовская Аравия, Россия и США, страны с очень разной организацией отрасли, разной ресурсной базой и разными драйверами роста», — заявил глава «Роснефти».

Заседание ОПЕК

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Юшков также выразил уверенность, что Россия в обозримой перспективе не уйдёт с мирового нефтяного рынка. В частности, по его словам, это связано с очень низкой разведанностью природных ресурсов в Восточной Сибири и на шельфе.

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«Если мы меньше будем добывать, возникнет дефицит нефти на мировом рынке, это приведёт к росту цен, а чем дороже нефть, тем более рентабельными будут наши шельфовые проекты. Получается, как ни крути, даже если мы будем добывать меньше, то у нас будут запасы прирастать за счёт шельфов», — добавил Юшков.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил RT, что, если опираться на имеющиеся цифры, объёмов российской нефти хватит на 26—27 лет. Кроме того, у России есть «грандиозные объёмы» так называемых трудноизвлекаемых запасов углеводородов, которые «не поставлены на баланс».

По его словам, в ближайшее время санкции против Ирана могут спровоцировать резкий рост цен на нефть, до $90 за баррель и выше, поскольку уход с рынка иранской нефти станет серьёзным провалом по предложению, который будет невозможно заменить в одночасье.

«Военная риторика никуда не ушла из заявлений США, это также осложняет ситуацию на нефтяном рынке. Америка сейчас опасается вводить санкции против Саудовской Аравии после ситуации в их посольстве. Если бы это случилось, то была бы гарантированная патовая ситуация для рынка. Заместить объём Саудовской Аравии нечем», — констатировал Пикин.





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