США срывают контракт Армении и России поставками болгарского оружия — EADaily

Второй месяц подряд в Армению из Болгарии доставляют вооружения. Грузовой самолет Ил-62 одной из белорусских авиакомпаний через день летает по маршруту Ереван-Бургас-Ереван. Эксперты полагают, что масштабные поставки оружия советских образцов могут быть инициированы США, чтобы сорвать контракт Еревана с Москвой на $ 100 млн.

За последнюю неделю самолет Ил-62 авиакомпании Rada Airlines под регистрационным номером EW-450TR совершил четыре перелета в Армению из Болгарии. Об этом свидетельствуют данные авианавигационного портала Flightradar24. 7, 9, 11 и 13 декабря самолет вылетал из Бургаса и совершал посадку где-то на территории Армении.



Рейсы самолета Ил-62 Rada Airlines в декабре. Фото: flightradar24.com.

Маршрут самолета Ил-62 Rada Airlines при полетах в Армению. Фото: flightradar24.com.

Несмотря на выключенный передатчик, навигационный портал зафиксировал маршрут Ил-62 в Армении.



Полет 11 декабря. Фото: flightradar24.com.

Полет 9 декабря. Фото: flightradar24.com.

Потом уже фиксировался обратный рейс в Бургас, который проходил в воздушном пространстве Турции.

EADaily писало о том, что в ноябре редактор англоязычной версии израильского издания Haaretz Ави Шарф обнаружил полеты самолета Rada Airlines из Бургаса, который является хабом по доставке вооружений из Восточной Европы. Тогда, в течение 8 дней, турецкий блогер Юрюк Ишик зафиксировал с помощью Flightradar24 семь полетов в сторону Армении.

«Ил-62 Rada Airlines в седьмой раз за последние 8 дней летал из Бургаса в Иран или Армению, скорее всего, в ереванский аэропорт „Звартноц“, обходя турецкое воздушное пространство. Скорее всего, военный груз. Сейчас самолет летит к югу от турецкого Лесовс/Мидили на высоте 10 100 метров», — писал в Twitter Юрюк Ишик 15 ноября.



Фото: flightradar24.com.

Болгарские предприятия вряд ли бы рискнули поставлять вооружения в санкционный Иран, а последние данные полетов подтверждают, что конечной точкой была Армения. Почему оружие?

Об этом говорят несколько фактов. С одной стороны, Бургас является оружейным хабом, экспортно-импортные операции Армении и Болгарии минимальны, а для доставки груза используется малоизвестная авиакомпания, в распоряжении которой находится всего один самолет. С другой стороны, что главное, маршрут самолета доказывает, что в Армению доставляют именно вооружения. Дело в том, что при транспортировке грузов военного назначения его должны согласовать и страны, через воздушное пространство которых пролетает самолет. А рейсы Ил-62 упорно избегают турецкое воздушное пространство и с экономической точки зрения очень затратны. Самолет летит не прямо через Турцию и Грузию, а делает крюк через Средиземное море, Египет, Иорданию, Ирак и Иран. Таким образом, протяженность полета увеличивается минимум вдвое.

Показательно, что в декабре из Бургаса летали самолеты и в Баку. Выполняла рейсы скандально известная Silk Way. При этом ее самолеты летели напрямую — через воздушное пространство Турции. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Насколько крупными могут быть поставки оружия? EADaily уже писало о том, что азербайджанская госавиакомпания Silk Way выполняет доставку болгарских вооружений для сирийских боевиков из Бургаса в Саудовскую Аравию. Об этом говорят документы, полученные хакерами, добравшимися до электронной почты посольства Азербайджана в Болгарии. Судя по ним, можно оценить масштабы поставок.

Ил-62 авиакомпании Rada Airlines является переделанным в 2007 году из пассажирского грузовым самолетом. Тогда на Казанском авиационном заводе Горубнова заявили, что создали грузовой вариант самолета Ил-62МГр: максимальный взлетный вес увеличили до 170 тонн, полезная загрузка составляет 40 тонн, а дальность полета с максимальной загрузкой — около 6 тыс. километров. Об этом сообщил заместитель гендиректора КАПО Возих Гаптрахманов.

Документы же Silk Way говорят, сколько оружия поместится в Ил-62. Так, в марте 2016 года представители авиакомпании и посольства готовили документы на доставку военного груза из Бургаса на саудовскую авиабазу «Принц Султан» и указали, что 20,4 тонн составляют 1700 переносных противотанковых гранатомета РПГ-7 и 11,67 тонн — 2,5 тыс. зарядов к гранатометам (PG-7VM).

Судя по этим данным, в Армению из Болгарии за раз могут доставить 40 тонн груза: 1700 гранатометов и чуть меньше 5 тыс. зарядов к ним. Если учитывать, что уже зафиксировано не менее 11 рейсов, то объемы можно увеличивать десятикратно. Болгария, как известно, является одним из крупнейших производителей легкового стрелкового оружия, гранатометов и боеприпасов к ним, снарядов советского образца.

▼ читать продолжение новости ▼

Поставки совпали с активизацией военных отношений Болгарии и Армении. Как сообщало Минобороны Армении, в конце ноября оборонные ведомства двух стран подписали программу двустороннего сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2019 год. В середине ноября же делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенантом Артаком Давтяном посетила с официальным визитом Болгарию. На встречах с министром обороны Болгарии Красимиром Каракчановым и начальником Генерального штаба ВС генералом Андреем Ботсевым обе стороны подвели итоги деятельности, проведенной в 2018 году в рамках взаимного партнерства, и коснулись перспектив развития сотрудничества. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении также посетил болгарские предприятия военной промышленности.

До этого Армения была небольшим клиентом ВПК Болгарии. Например, в 2017 году Армения подписала с болгарскими производителями контракты на 19,5 млн евро, но фактические поставки вооружений составили 637 тыс. евро. По данным реестра ООН по экспорту обычных вооружений, в 2017 году в закавказскую страну доставили 1094 легких ручных пулемета. Сейчас можно говорить о значительном увеличении поставок.

Например, в 2015 году болгарская компания Bulcomers поставила на Украину реактивные противотанковые гранаты и стоимость каждой из них составила $ 1779.

Акт отгрузки болгарских зарядов Украине. Фото: importgenius.com.

В то же время американская компания Airtronic поставила в прошлом году на Украину аналоги РПГ-7 по цене $ 5,5 тыс. за штуку.

Акт отгрузки американских гранатометов Украине. Фото: importgenius.com.

Таким образом, только груз одного рейса Ил-62 может стоить до $ 18 млн.

С чем могут быть связаны поставки? Армения — бедная страна и ее общий военный бюджет в этом году составил $ 468 млн. На следующий год премьер-министр Никол Пашинян инициировал увеличение до $ 530 млн. В этой ситуации логичны контракты с Россией, сопровождающиеся одновременным предоставлением кредита. В 2015 году Россия подписала соглашение с Арменией о предоставлении государственного экспортного кредита в $ 200 млн на финансирование поставок российского вооружения и этот контракт уже выполнен. А вот следующее соглашение, подписанное в октябре 2017 года на $ 100 млн, еще нет.

Поэтому, вполне возможно, что Соединенные Штаты, к которым новое армянское правительство более чем лояльно, пытаются сорвать российский контракт. Как известно, во время визита в Армению в октябре советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предложил стране покупать американские вооружения. «Да, у нас есть ограничения конгресса на реализацию оружия Азербайджану и Армении, как участникам конфликта. Но есть исключения. И я сообщил господину премьеру, что если речь идёт о покупке российской военной техники или же американской, то мы бы, конечно, предпочли второй вариант. И это существенно бы повысило возможности страны. Тогда бы она перестала полностью быть зависимость от одной державы в вопросах оружейных поставок. Понятно, что тут на первом месте географическое расположение Армении. Но, я думаю, Армения уже может выйти на международные рынки», — сказал Джон Болтон. «Правительство не ограничено. Если США выдвинут выгодные предложения, то мы отреагируем», — прокомментировал предложение Никол Пашинян.

При этом американское оружие дорогое и требует переобучения, а вот с болгарским оружием советских образцов вооруженные силы Армении знакомы хорошо и оно на порядок дешевле. Более того, как уже сообщало EADaily, после феноменального спроса заказов в 2016—2017 годах, в этом году заказы на болгарские вооружения снизились. В том числе речь идет о поставках вооружений для сирийских боевиков по госпрограмме США по поддержке союзников, что связано с окончанием активных боевых действий в Сирии. Например, исполнительный директор «Вазовского машиностроительного завода» (VMZ) Иван Гецов подтвердил болгарскому изданию «24 часа» в сентябре о том, что доходы предприятия упали. «Да, есть контракты. Объем не тот, что был характерен для 2016 и 2017 годов, но этого достаточно для того, чтобы VMZ существовал и развивался», — сказал Иван Гецов и объяснил, что сейчас на предприятии есть избыточные мощности, использовавшиеся в прошлые годы, с чем и связано падение выручки. По данным болгарского «Труда», в первом полугодии выручка VMZ снизилась на 67% и составила 76,9 млн левов (около 38 млн евро). Впрочем, отмечает издание, падение производства ударило по всем болгарским предприятиям военно-промышленного комплекса. И в этой ситуации США могли поддержать болгарских партнеров, «загрузив» их армянским заказом. За счет чьих средств он исполняется, остается неизвестным. Однако, судя по частоте полетов по маршруту Бургас-Ереван, объемы значительны и вполне могут сравниться с заключенным, но еще не выполненным российским контрактом.

Кстати, 22 ноября, после визита начальника Генштаба ВС Армении в Болгарию и накануне подписания двухсторонней программы сотрудничества Минобороны двух стран в Ереване, пресс-служба «Вазовского машиностроительного завода» сообщила, что совет директоров предприятия принял решение выплатить рождественский бонус всем работникам в размере одной минимальной зарплаты для компании — 561 лев (286 евро). «Решение было принято после подписания договоров, гарантирующих хорошие доходы для ВМЗ», — говорится в сообщении. В сентябре же глава VMZ Иван Гецов заявлял, что бонусная система приостановлена и возобновится, как только начнется финансирование по новым контрактам.





Источник