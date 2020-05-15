США следят за танкерами Ирана, которые везут бензин в Венесуэлу

Пять танкеров с бензином идут из Ирана в Венесуэлу. После того, как их обнаружили блогеры, в США заявили, что обдумывают, как остановить поставки в страну, где разразился экономический кризис и катастрофически не хватает топлива.

Блогеры Tanktrackers.com и служба Refinitiv сообщили, что пять иранских танкеров следуют через Суэцкий канал и Средиземное море, направляясь в Венесуэлу.



Иллюстрация: twitter.com.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

По данным навигационных порталов, часть из них уже вышла в Атлантический океан. При этом все суда не указывают конечную точку доставки груза. Хотя то, что это будет Венесуэла, уже подтвердили сами власти страны.

Тем временем в Белом доме заявили, что определяют меры в ответ на поставки топлива между двумя странами, которые находятся под санкциями США. Как сообщил анонимный источник агентству Reuters, Белый дом почти уверен, что Каракас расплачивается с Тегераном тоннами золота.

В Венесуэле моментально отреагировали на новости о том, что США хотят наказать страну за импорт топлива. «Еще одно свидетельство для всего мира, которое мы передадим в Международный уголовный суд: в разгар пандемии Вашингтон преследует танкеры, перевозящие нашу нефть и бензин. Грубое нарушение международного права и фундаментальных прав венесуэльцев», — написал в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас.

Из-за санкций США и нефтяного кризиса топливно-энергетическая отрасли Венесуэлы оказалась на грани коллапса. И, как сообщает Reuters, Иран уже оказывал помощь латиноамериканской стране. Так, на НПЗ в Кардоне завезли материалы, чтобы восстановить работу оборудования по каталитическому крэкингу, который обеспечивает глубокую переработку нефти для производства бензина.





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