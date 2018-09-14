США разозлили российские поправки в документ ООН

Российская Федерация предложила ряд поправок в документ Комитета Организации Объединенных Наций по санкциям против Корейской Народной Демократической Республике. В Соединенных Штатах Америки на вмешательство России отреагировали крайне негативно.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия не имеет никакого права вмешиваться в независимые доклады организации. Даже ей они не по душе, подчеркнула она. По мнению Хейли, ООН дала слабину и поддалась на давление Москвы.

Американский дипломат подчеркнула, что этим ООН несколько запятнала свою репутацию. Никки Хейли заявляет, что Комитету необходимо вернуть все, как было.

В первоначальном варианте документа перечислялись именования российских кораблей и их владельцев, которые, по мнению Комитета, действовали в обход существующих на сегодняшний день санкций. Москве уже удалось добиться того, чтобы Организация Объединенных Наций пересмотрела данные параграфы.

ООН подвергают критике в этом году уже далеко не первый раз. Работа организации вызывает все больше и больше вопрос в мировом сообществе. Также недавно стало известно, что у ООН серьезные проблемы с финансированием. Ранее «Правда.Ру» писала о том, что в организации открыто заявили о нехватке денежных средств.

Фото: Официальная страница ООН

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