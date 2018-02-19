США рассматривают возможность введения новых санкций против России: EADaily

США в настоящее время рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS.

На вопрос о том, почему администрация США не вводит санкции в отношении России, на которых настаивает Конгресс, Тиллерсон ответил: «Мы уже, и мы предприняли шаги в соответствии с законом, которые предотвратили значительные оборонные сделки России. И мы рассматриваем дополнительных лиц для возможного введения санкций».

Как ранее сообщало EADaily, президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Госдепартамент США не исключил, что новые санкции против России могут затронуть и её иностранных партнеров в оборонной и разведывательной сферах.

В конце января текущего года США опубликовало так называемый «кремлевский доклад» — список из 210 человек, куда вошли высшие российские чиновники, главы госкорпораций и банков. Сейчас администрация Трампа готовит новый перечень. «Мы активно работаем над санкциями в отношении России на основании закрытой части „кремлевского доклада“. Их следует ожидать в ближайшее время», — отметил 14 февраля на слушаниях в Сенате министр финансов США Стивен Мнучин.





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