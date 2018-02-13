США против Китая: разработка новых стратегий

После выхода национальной стратегии безопасности и национальной стратегии обороны США, где Китай был обозначен как одна из угроз, американские исследования в области стратегического сдерживания КНР активизировались.

Из свежих аналитических докладов, предложений и заметок американских авторов создаётся впечатление, что Китай «опасен» практически всем политическим группировкам в США. Разница лишь в фокусировке – одних больше беспокоит экономика, других военные аспекты, третьих проблема прав человека. Однако все группы согласны в том, что Китай создаёт проблемы для США и американских интересов в мире.

Широкая сеть организаций, связанных с военными подрядчиками, частными коммерческими компаниями, Госдепартаментом, обеими основными политическими партиями ведёт постоянный мониторинг международной деятельности Китая и предлагает различные стратегии противодействия китайскому мирному наступлению.

29 января 2018 г. Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне издал доклад под названием «Встречая китайский вызов. Ответ на управляемую экономику Китая». Коллектив из девяти авторов, которые являются специалистами по разным вопросам от военной промышленности до международных отношений и синологии, представил сборник статей, объединённых беспокойством по поводу растущего могущества Китая.

Направленность сборника задаётся предисловием, где сказано о «хищнической экономической политике Китая», о том, что «большинство американцев видят в Китае врага или серьёзную проблему», что «в следующем десятилетии Китай как крупнейшая мировая экономика превзойдёт США «.

Джеймс Эндрю Льюис пишет, что оптимальная стратегия в отношении Китая должна содержать три элемента: «Соединённым Штатам следует делать целевые инвестиции в инфраструктуру, исследования и новые технологии, связанные с целями обороны… Нужно сочетать эти инвестиции с более широким использованием инструментов регулирования, управлять рисками от американского экспорта до китайских инвестиций и приобретений в США. Наконец, нужно разработать многостороннюю и совместную стратегию взаимодействия вкупе с согласованным давлением на Китай, чтобы изменить его поведение. Это стратегия является минималистской, но политически достижимой». Другой автор этого сборника, Эндрю Хантер, считает, что «ключевым элементом в ответе Китаю должны быть инвестиции в критические технологии в США».

Исполнительная комиссия по Китаю Конгресса США ещё жёстче в своих оценках. Проводимые этой комиссией регулярные слушания обычно называются «Длинная рука Китая»; одни из слушаний носили подзаголовок «Экспорт авторитаризма с китайскими характеристиками», другие – «Глобальные усилия по замалчиванию критики от Тяньаньмэня до сегодняшнего дня». В докладах идёт речь о «спонсируемом [китайским] государством насилии против женщин и детей», об «атаках против правозащитников», о «растущем использовании пыток»… Вину за это американские конгрессмены возлагают на руководство КПК и лично Си Цзиньпиня.

Не нравится однопартийная система в Китае и Американо-китайскому бизнес-совету (базируется в Вашингтоне), который в последних отчётах отмечает, что Коммунистическая партия Китая увеличивает количество ячеек в компаниях, работающих за рубежом, расширяя своё политическое влияние. Критикует этот Совет и принятые недавно в Китае законы по отношению к иностранным компаниям, работающим в сфере информационных технологий. В то же время отмечается, что экспорт товаров и услуг из США в Китай является жизненно важным для американской экономики (в 2016 г. он составил 113 млрд. долл.).

Что касается импорта из Китая, то статистику приводит Американский институт предпринимательства. Дерек Скиссорс указывает, что первый год правления Трампа привёл к товарному дефициту для американцев в 375 млрд. В Америку продаются китайские мобильные телефоны, компьютеры и комплектующие к ним, мебельная фурнитура, обувь, телевизоры, электрические машины, пластик, радио, бытовая техника. И, по мнению автора, переломить ситуацию в лучшую для США сторону вряд ли удастся.

Детально анализируются в США сильные и слабые стороны военного потенциала Китая. В январе корпорация РЭНД издала монографию Джеффри Энгстрома «Конфронтация систем и Война системного разрушения. Как Народно-освободительная армия Китая стремится вести современную войну». РЭНД связана с военными подрядчиками и Пентагоном; данное исследование было заказано Тихоокеанским командованием ВС США. Энгстром даёт подробное описание терминов и концепций, используемых в НОАК, механизма принятия решений, системы командования и управления, сферы ответственности и структуры Вооружённых сил Китая. Монография написана простым языком с сохранением китайских слов, где это необходимо, для того, чтобы военнослужащие США могли хорошо понимать, как устроена военная машина Китая.

Ранее, в июле 2016 года, РЭНД выпустила коллективное исследование «Война с Китаем. Помыслить немыслимое», где классифицированы возможные потери двух стран в зависимости от того, когда начнутся боевые действия и какие типы вооружений будут применяться в конфликте.

Американские военные отмечают, что эффективные стратегии должны быть направлены на центр тяжести или основу власти противника, а сегодня такой центр тяжести в Китае – Коммунистическая партия (КПК). Стабильность подобной системы в значительной степени зависит от способности режима контролировать циркуляцию информации внутри страны, а также между Китаем и другими странами. И американские эксперты считают, что контроль над информацией – потенциально слабое место Китая. Если Соединённые Штаты нацелятся на способность китайского режима контролировать информацию, они смогут получить действенное средство для противодействия Пекину. «Эта стратегия противодействия… должна быть направлена против Китая в критически важные ближайшие десять-двадцать лет, когда его экономическая и военная мощь будет расти, а затем начнёт снижаться, так как демографические, экономические и социальные факторы ограничат ее рост», – отмечают американские аналитики.

Издание «Национальный интерес» ставит вопрос о конфронтации Соединённых Штатов с Китаем (и Россией) ребром: смогут ли новые перспективные самолеты ВВС США пробить ПВО этих стран и нанести ракетно-бомбовый удар? Речь идёт о текущих разработках компании Northrop Grumman – самолётах-невидимках, которые должны поступить в ВВС США к 2020 г. Из контекста ясно, что речь идёт о возможности нанесения по Китаю и России ядерного удара.

Отметим ещё некоторые американские разработки по Китаю.

26 января Центр Вильсона провёл круглый стол, посвященный интересам Китая в Арктике. Участники отметили, что «акцент Китая на становлении в качестве полярной великой державы представляет собой фундаментальную переориентацию – совершенно новый способ воображения мира. Полярные регионы, глубокое морское дно и космическое пространство — это новые стратегические территории, где Китай будет использовать ресурсы, чтобы стать глобальной великой державой», и что «новая арктическая стратегия Китая – это как паук, расширяющий свою паутину, особенно по линии связи арктической стратегии с инициативой «Один пояс – один путь»».

Почему-то проблема выбросов в атмосферу в Китае беспокоит Атлантический совет – научно-аналитическое подразделение НАТО, где постоянно напоминают, что Китай является самым крупным загрязнителем в мире.

Кристофер Смарт, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, рассуждает, сможет ли юань заменить доллар. Он указывает, что четверть экспорта из Китая уже продаётся за юани, а своповые сделки ведутся и через банки Нью-Йорка. Южная Корея, Польша и Венгрия начали переводить свой суверенный долг в юани, и даже «Дойче банк» планирует включить юань в свою валютную корзину.

Ещё ранее другой автор писал, что на сайте Фонда Карнеги «послание Си во время его выступления 18 октября было довольно четким: Китай уже является супердержавой и будет действовать соответственно. Это должно быть пробуждающим сигналом для Соединенных Штатов».

С такой постановкой вопроса согласен Майк Фукс из Центра за американский прогресс. «Действия Китая подрывают интересы Соединенных Штатов и Европы наряду с аспектами глобальной системы правил и норм, которые, по мнению США и Европы, не должны меняться…» – пишет Фукс

Однако общим недостатком американских стратегий противодействия Китаю является недостаточное понимание того, что Китай не намерен подчиняться в мировой политике американским правилам игры и в состоянии вводить свои правила.

Леонид Савин, ФСК

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