США продолжают грабёж недр Сирии: EADaily

США продолжают грабёж природных ресурсов в сирийском регионе Аль-Джазира, сообщает сегодня, 19 июля сирийское арабское информационное агентство САНА.

Американцы отправили в Ирак через пограничный переход «Аль-Валид» в провинции Хасаке 40 грузовиков и автоцистерн с сирийской нефтью и пшеницей. Исходным пунктом отправления была американская база в районе аэродрома Хараб аль-Джир.

EADaily напоминает, что в Сирии с 2011 года идёт война. США являются одними из главных спонсоров сирийской оппозиции, стремящейся к свержению законного президента Башара Асада, поддерживаемого Россией. Американцы осуществляют незаконный вывоз нефти и иных ресурсов с северо-востока и востока Сирии, контролируемого «Сирийскими демократическими силами», борющимися против законного правительства президента Башара Асада и поддерживаемыми США. Ранее EADaily уже сообщало о незаконном вывозе сирийской нефти, осуществляемом американцами.