США призвали Россию отдать Крым по-хорошему

В Соединенных Штатах Америки рассказали о своем мнении по поводу того, что Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации. О том, что думает о ситуации Вашингтон, рассказал специальный представитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер.

По его словам, правительство США придерживается мнения, что Крым должен вернуться в состав Украины. Это, подчеркнул Курт Волкер, было бы правильно. Он признался, что какого-то конкретного плана, по котором полуостров Крым может вернуться под украинский контроль, у американского правительства на данный момент нет, но тамошние политики сделают все возможное, чтобы это случилось.

Специальный представитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают полуостров подконтрольным Российской Федерации.

Напомним, что Крымский полуостров стал территорией, принадлежащей России, в 2014 году, в результате референдума. Тогда подавляющее большинство крымчан высказалось за то, чтобы Крым вернулся в состав РФ. Ни Европе, ни США это не понравилось. Действия России прозвали «оккупацией» и ввели против нее ряд санкций и торговых ограничений, действующих до сих пор. Отметим, что на данный момент официально признали Крым российским лишь Куба, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Афганистан и Северная Корея.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, почему Белоруссия не признала полуостров российским и как это повлияло на отношения Москвы с Минском.

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