США перебрасывают вооружения в Косово? — Новости политики, Новости Европы — EADaily

Судно с контейнером, полным современного оружия для будущей армии Косово, направляется через Атлантический океан в порт Дуррес в Албании. Оттуда опасный груз доставят на базы в Косово. Об этом сообщило сербское издание «Вечерние новости». По его данным со ссылкой на сербские разведслужбы, доставка вооружений — часть приштинского сценария по взятию под контроль северной, сербской части провинции.



Фото: novosti.rs.

«Вечерние новости» добавляют, что сербские оперативники получили информацию, что секретные службы Косово раздают автоматические ружья бывшим и нынешним коллегам в южной части Косовска-Митровица. «Эта адская игра, за которой стоят США, входит в планы властей Приштины, которые собираются 14 декабря, несмотря на все соглашения, основать армию Косово», — замечает сербское издание.

«Вечерние новости» также сообщают о том, что идея повысить вдвое пошлины на товары из центральной Сербии пришла из Вашингтона: «Они, через Тачи и его министра Эндри Шала, предложили правительству Косово объявить о пошлинах и пойти даже на более радикальные меры, — рассказал источник издания, объясняя, что это может спровоцировать конфликт на севере Косово. — Для этого Приштина также требует от KFOR (международные силы ООН — прим. ред.) увеличить свое присутствие на севере и герметично закрыть границы с центральной Сербией якобы для того, чтобы предотвратить контрабанду товаров».

EADaily писало, что Приштина ввела стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Сепаратисты заявили о том, что такие меры останутся в силе, пока Белград не признает независимость Косово. В результате, северные районы Косово, населенные сербами, не получали хлеб, молоко и молочную продукцию из центральной Сербии. В аптеках не хватало лекарств, в больницах иссякали запасы кислорода.

Приштина намеревается устроить полную блокаду северному Косово и Метохии в случае ухудшения ситуации из-за сербского сопротивления и закрыть административные переходы Брнжак и Жаринье с помощью сил KFOR. Они, если Белград решится в качестве контрмер остановить водоснабжение из Газиводе, могут взять контроль над водохранилищем. «Все это поможет достигнуть главной цели — установить контроль над всей территорией Косово и Метохии», — считает сербское издание.

Насколько верна информация «Вечерних новостей», сложно сказать. Однако из США в Европу действительно прибыло судно с грузом вооружений на борту. Речь идет о сухогрузе Marianne Danica, который принадлежит компании Folmer and Co. EADaily уже не раз писало о том, что это и другие суда компании доставляли болгарское оружие из Бургаса в саудовскую Джедду, откуда его перебрасывали боевикам в Сирию или просаудовской коалиции в Йемен. По данным Marinetraffic, с 6 декабря Marianne Danica находится в порту Кальяри на Сардинии. Там находится военная база США.

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Фото: marinetraffic.com.

А вот прибыло Marianne Danica из США — с военно-морского терминала Sunny Point. Это успел зафиксировать автор британского издательства «Информационная группа Джейна», известного как Jane’s. Оно специализируется на военной и транспортной тематике. Автор Стефан Воткинс зафиксировал с помощью навигационного портала Marinetraffic маршрут судна, который было необычным. На пути в Кальяри Marianne Danica зашло в Марсель, покинуло его, но по-прежнему через АИС указывало конечной точкой Марсель. Поэтому настоящий пункт назначения еще может измениться.



Фото: twitter.com.

Фото: twitter.com.

«Доставка может предназначатся и для сил НАТО. Однако она совпадает с сообщениями из Сербии. Время покажет», — написал Стефан Воткинс в Twitter.

Еще в июне датское издание Extra Bladet связалось с владельцем H. Folmer & Co. Йоргеном Фолмером по поводу доставки оружия из Болгарии в Саудовскую Аравию и встретили очень недружелюбный ответ. «Я хожу только с легальным оружием и не отвечаю за то, где оно используется», — сказал судовладелец и добавил: «Проблема состоит в том, что сейчас вы делаете дело россиян, а не жителей Запада».

Вчера косовский премьер Рамуш Харадинай заявил, что создание самопровозглашенной республикой Косово армии, вне зависимости от сомнений генсека НАТО Йенса Столтенберга, не испортит отношений Приштины с Североатлантическим альянсом. «Создание армии на следующей неделе это внутренний процесс, который идет в соответствии с наиболее прогрессивной конституцией в мире. Конституцией, которая представляет все ценности демократии», — цитирует заявление Харадиная в косовском парламенте Радио КиМ, сообщило РИА «Новости». По его данным, вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. Министр СБК Рустем Бериша сообщал в ноябре, что создаваемая армия будет также иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, но «только для обороны». Белград всегда выступал против создания армии Косово.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон», что главным очагом нестабильности на Балканах остается Косово: «Приштина не только открыто саботирует выполнение достигнутых при посредничестве ЕС в диалоге с Белградом договоренностей, но и осуществляет все новые провокационные шаги». Евросоюз при этом не может обуздать Клосово, отметил министр.





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