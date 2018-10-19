США отменили эмбарго на поставку оружия в Украине

Соединенные Штаты отменили эмбарго на поставку летального оружия в Украине

Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает «ДС» со ссылкой на Twitter аналитического центра.

«Мы сняли эмбарго на поставки оружия в Украине. Это было что-то такое, что несколько лет назад мы считали потенциально провокационным шагом — помогать Украине защищать себя», — сказал он.

Кроме того, Волкер подчеркнул, что снятие эмбарго на поставки оружия в «сдерживания дальнейшей агрессии».

Как сообщала «ДС», ранее Курт Волкер заявил, что Украина и Соединенные Штаты могут провести переговоры относительно продаж оружия.

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