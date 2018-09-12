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США отказались допустить самолет ТУ-214-ОН к полетам по договору по открытому небу

Мировая экономика 12 Сен 2018
США отказались допустить самолет ТУ-214-ОН к полетам по договору по открытому небу
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dustkolorado

12 сентября 2018 | 08:32

epynda: 14 августа, 2018 США приостановили выполнение Договора об открытом небе с РФ
Ограничения могут быть сняты, если президент США Дональд Трамп предоставит Конгрессу сертификат с информацией о выполнении Россией условий соглашения. В частности, РФ должна отказаться от инфракрасных датчиков и радиолокационного синтезирования апертуры при полетах над США и ЕС, не использовать информацию, полученную при наблюдательных полетах, в разведывательных целях, и объяснять цель облета территорий. Также США требуют разрешить наблюдательные полеты над Москвой, Калининградской областью, Чечней и над районами, граничащими с оккупированнными Абхазией и Южной Осетией.»(с)

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