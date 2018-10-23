США не введут жесткие санкции против Эр-Рияда, полагает аналитик

01:4423.10.2018

(обновлено: 01:45 23.10.2018)

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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты в вопросе ответных мер за убийство саудовского журналиста Джамала Хашукджи, скорее всего, ограничатся громкой риторикой, нежели реальными санкциями, которые могут привести к потерям рабочих мест, что крайне нежелательно в преддверии промежуточных выборов в конгресс, заявил РИА Новости ведущий экономист вашингтонского аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт Макдоналд.

Хакеры поместили «казнь» Хашукджи на сайт саудовского инвестфорума»Убийство Хашукджи представляет собой сложный вопрос для США — любые действия в форме санкций могут повредить уровню занятости, особенно в технологическом секторе. Саудовская Аравия — крупнейший «посевной инвестор» как в Силиконовой долине, так и в американских банках», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что Саудовская Аравия вкладывала крупные средства в облигации минфина США как напрямую, так и опосредованно, в бумаги предприятий на американских биржах, а также в недвижимость.

Эксперт отметил, что в случае жесткого ответа со стороны США может пострадать и мировая экономика, которая демонстрирует замедленный рост, не лучшие времена переживает и рынок нефти, волатильность прайса на которую связана с выходом США из сделки с Ираном и нестабильностью в Венесуэле. Саудовская Аравия может использовать «нефть как оружие, что повредит потребителю по всему миру и в США, а американский избиратель привык следить за стоимостью бензина на автозаправках», говорит Макдоналд.

Меркель считает невозможным экспорт вооружений в Саудовскую АравиюЭксперт полагает, что для большинства политических лидеров США сейчас главная задача — как сбалансировать жёсткий ответ за убийство известного журналиста и не допустить потери сотни тысяч рабочих мест. «Это станет эмоциональным вопросом для избирательной кампании США. Однако данный аспект, вероятно, выйдет за пределы ноябрьских выборов и останется еще одним фактором замедления для и без того медленно остывающей глобальной экономики», — добавляет собеседник агентства.

Одним из примеров того, как США будут действовать, считает Макдоналд, может стать история с бойкотом инвестиционного форума в Саудовской Аравии, который по задумке устроителей должен был стать «Давосом в пустыне». Многие топ-менеджеры и высокопоставленные представители правительства отказались туда ехать. «Вероятно, будет значительное число осуждения на словах, но мало значимых действий, учитывая миллиарды долларов торговли и инвестиций и потенциальное влияние более высоких цен на нефть», — заключил он.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются.

Глава саудовского МИД заявил, что убившие Хашукджи превысили полномочияПрезидент США Дональд Трамп заявил, что он не доволен ходом расследования и не стал отметать возможность того, что саудовский наследный принц Мохаммед бен Салман был в курсе произошедшего.

Более того, два влиятельных сенатора-республиканца Рэнд Пол и Линдси Грэм заявили о том, что объяснения властей Саудовской Аравии неубедительны и что саудовский принц должен быть лишен титула.

Трамп в ответ на это заявил: «Я соглашаюсь с Рэндом (Полом) в большом количестве вопросов. Я не хочу терять все те инвестиции, которые поступают в нашу страну. Я не хочу терять миллион рабочих мест. Я не хочу терять 110 миллиардов долларов инвестиций, но это, в действительности, 450 миллиардов долларов, если включить закупки вооружения, таким образом, это очень значимо».

«Но мы собираемся добраться до сути дела», — заверил американский лидер.





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