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США не возражают против смены адреса посольства в Москве: Госдеп: EADaily

Политика14 Фев 2018
США не возражают против смены адреса посольства в Москве: Госдеп: EADaily
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Переименование улиц в городах является внутренним делом страны, и если Москва решит дать новый почтовый адрес зданию посольства США в России, Вашингтон возражать не будет. Об этом во время своего брифинга журналистам сказала официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, США всегда поддерживали свободу слова. «Они могут назвать её (улицы) как угодно. Это внутреннее дело страны», — сказала она.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил поменять почтовый адрес посольства США в Москве на «Североамериканский тупик, дом 1». «Там рядом с обоими зданиями посольства идет внутридворовый проезд к Дому Наркомфина. Нужно назвать этот проезд „Североамериканский тупик“ в честь навязчивой внешней политики США и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1», — цитирует депутаты РБК.

Он отметил, что уже подготовил соответствующее письмо в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и Мосгордумы. Сейчас посольство США в Москве расположено по адресу: переулок Большой Девятинский, дом 8.

Заявление Дегтярева последовало в ответ на решение городского совета Вашингтона назвать расположенную перед российским посольством площадь в городе в честь Бориса Немцова.

Как ранее сообщало EADaily, адрес посольства России станет двойным — «Борис Немцов плаза — Висконсин-авеню». Переименована будет проезжая и пешеходная площадь непосредственно перед главными воротами российской дипмиссии.



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