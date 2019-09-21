США нацелились в информационной войне на преимущественно русские регионы

Американский государственный ресурс «Радио Свобода» расширяет ареал информационной войны против России, направляя свою медиа-активность на отдельные российские макрорегионы. Если еще недавно целью адресного расширения «вещания» «Радио Свободы» были чисто национальные макрорегионы РФ с их якобы «порабощенными народами», то теперь мишенью американского ресурса становятся преимущественно русские регионы.

Динамика в этом плане весьма показательная. Во второй половине 2016 года стартовали новые интернет-ресурсы «Радио Свобода» — «Idel. Реалии» и «Кавказ. Реалии». Соответственно, первый был нацелен в первую очередь на национальные республики Среднего Поволжья РФ, включая самые крупные из них — Татарстан и Башкирию. Но уже в ноябре 2017 года начал свою деятельность другой дочерний ресурс Русской службы «Радио Свобода» — это «Сибирь. Реалии». Здесь уже в фокусе американского информационного прицела в первую очередь оказались русские города Сибири.

И вот теперь спустя два года после открытия «Сибирь. Реалий», в конце августа 2019 года, Русская служба «Радио Свободы» запустила свой новый медиа проект — «Север. Реалии». «Север. Реалии» нацелены на Северо-Западный регион РФ, на территории которого расположены девять субъектов Российской Федерации. Конкретно «Север. Реалии» сейчас информационно нацелен на следующие российские города: Архангельск, Вологду, Воркуту, Мурманск, Новгород, Петрозаводск, Калининград, Санкт-Петербург, Северодвинск, Сыктывкар и Череповец.

Очевидно, что американские стратеги информационной войны сочли перспективной развернувшуюся год назад протестную активность в рамках «мусорной революции» в Архангельской области и Республике Коми. Массовые протесты здесь имеют явную политическую перспективу в направление развития т. н. «русского регионализма». Ведь еще в 2016 году думающий над проблемой «разделки» Российской Федерации американский политолог Пол Гобл стал утверждать, что регионализм — это национализм следующей русской революции.

«Именно регионализм в России может сыграть ту же историческую роль, как и революционный демократический национализм в Феврале 1917 года», — утверждает он.

Что последовало за «Февралем 17-го» — хорошо известно.

Поэтому не случайно, что сейчас в ряду первых авторов на ресурсе «Север. Реалии» мы видим главного пропагандиста идей русского регионализма (читай, сепаратизма) «оранжевого революционера» Вадима Штепу, вещающего из Эстонии.



Пропагандист сепаратизма Вадим Штепа на «Север. Реалии». Источник: «Север. Реалии»

Очевидно, что кадровым потенциалом для «Север. Реалии» становится и норвежская структура «Баренц Пресс» с российскими журналистами в ней участвующими. Среди постоянных авторов «Север. Реалии» сейчас мы видим баренц-журналиста из Сыктывкара Елену Соловьеву, отметившуюся в мае этого года в Тромсе в Норвегии на ежегодном собрании «Баренц Пресс».



Мусорный «баренц-журналист» Елена Соловьева на «Север. Реалии». Источник: «Север. Реалии»

В финансовом отчете американского государственного Совета управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG) за 2018 фискальный год утверждалось, что российская аудитория финансируемых Конгрессом США русскоязычных медиа — «Радио Свобода», «Голос Америки» и прочих достигла восьми миллионов человек. Американские медиа работают и с русскоязычной аудиторией в социальных сетях. По официальной американской версии, американские СМИ «проникают» в российское медиаполе, чтобы «противостоять» пропаганде Кремля.

До последнего времени расходы бюджета США на подрывную информационную деятельность американских русскоязычных медиа в России только увеличивались. Так, на 2017 год Конгресс США профинансировал бюджет организации, отвечающей за вещание «Свобод» — Совета управляющих по вопросам вещания в увеличенном объеме. Все разделы, связанные с Россией, тогда получили бóльшее финансирование. В 2018 году траты на европейские подразделения «Радио Свобода» составили более $ 128 млн, увеличившись на $ 10 млн по сравнению с предыдущим годом. За счет этой добавки в 2019 году и пошло создание новых специализированных подразделений «Радио Свобода», вроде «Север. Реалии».

Однако в марте 2019 года администрация Дональда Трампа предложила сократить расходы на подрывное зарубежное американское вещание. В своей заявке на бюджет 2020 года администрация Трампа предложила сократить расходы на вещание на зарубежную аудиторию на 22%, в связи с чем и прекратить работу сразу трех служб «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) — Грузинской, Татаро-башкирской («Азатлык радиосы» и упомянутой выше русскоязычной «Idel. Реалии») и Северокавказской (упомянутой «Кавказ. Реалии» и «Радио Маршо»).

Общий бюджет РСЕ/РС может быть сокращен со $ 124 млн в 2019 году до $ 87 млн в 2020-м. Однако, как видим, даже возможное будущее сокращения финансирования «Радио Свобода» не затрагивает его новой стратегии — подрывного информационного воздействия с приоритетом на русские регионы и основные русские городские центры. При планируемых финансовых сокращениях, «Радио Свобода» в преддверии принятия в США бюджета на 2020 год открыло свое новое подразделение — «Север. Реалии».

Дмитрий Семушин

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