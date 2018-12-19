США накажут Россию нефтью: падение стоимости барреля обвалит рубль — Московский Комсомолец

Вашингтон играет против мирового рынка «черного золота»

сегодня в 17:28, просмотров: 6116

Попытка участников соглашения ОПЕК+ стабилизировать котировки «черного золота» провалилась. После решения альянса о сокращении производства, цены на нефть упали до $56 за баррель. Крупнейших мировых добытчиков сырья переиграли Соединенные Штаты, которые продолжают ставить новые производственные рекорды, тем самым снижая спрос на энергоресурсы и обваливая их стоимость. Вслед на нефтью падает курс российской валюты — за доллар снова нужно отдавать свыше 67 рублей.

фото: pixabay.com

За неделю, прошедшую после саммита ОПЕК+, на котором его участники решили сократить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, стоимость «черного золота» упала на 10%. Обвал оказался неожиданным для участников рынка. Первое соглашение ОПЕК+, заключенное два года назад, в кратчайшие сроки привело к подорожанию сырья с $45 до $55. На этот раз накануне саммита «бочка» оценивалась в $62. Инвесторы были уверены, что положительное решение о сокращении добычи позволит котировкам зашкалить за $70, но их надежды не оправдались.

Беда пришла из-за океана. Согласно данным Международного энергетического агентства (EIA), суточное предложение нефти на мировом рынке в ноябре достигло нового рекорда в 102,5 млн баррелей. За год производители сырья увеличили экспорт почти на 3 млн «бочек» в день. Основная доля прироста пришлась на США, которые за год нарастили темпы добычи на 1,4 млн баррелей. Другими словами, те объемы, которые участники ОПЕК+ убрали с рынка, восполнили американские компании, что негативно отразилось на нефтяных ценах и свело на «нет» усилия альянса.

Списывать со счетов Россию и Саудовскую Аравию, которые входят в тройку мировых лидеров отрасли, также не стоит. Отечественные холдинги в этом году увеличили добычу на 200 тыс баррелей в сутки, а саудовские расширили производство на 400 тыс. Подвел также и Иран: по оценке EIA, после введения очередных американских санкций, добыча нефти в исламской республики за полгода должна была упасть на 1,5 млн баррелей в день, однако сокращение производства оказалось вдвое скромнее.

По мнению экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2019 году положение на мировом нефтяном рынке может изменяться по трем сценариям. Первый вариант, на котором настаивает президент США Дональд Трамп, предполагает дальнейшее снижение цен. За счет падения мировых котировок нефти, Вашингтон намерен получить более дешевое моторное топливо на внутреннем рынке. Американские сланцевые компании сохраняют высокий потенциал для увеличения добычи, отмечают аналитики ВШЭ. Кроме того, на последнем в этом году заседании Федеральной резервной системы (ФРС), намеченном на 19 декабря (итоги станут известны уже после подписания в печать этого номера «МК»), может быть повышена процентная ставка по кредитам. Еще три аналогичных решения ФРС намерена принять в будущем году. В целом, до 2020 года американский регулятор планирует увеличить ставку с 2,25-2,5% до 3,5%. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики США, рыночные инвесторы могут утратить интерес сырьевым активам и начать массовый перевод спекулятивных средств в доллары.

Второй и третий сценарии, при которых цены на нефть все-таки стабилизируются или даже вырастут, будут зависеть от выполнения странами ОПЕК+ подписанного в начале декабря меморандума о сокращении добычи. Технологически ограничить поставки за рубеж в заявленных объемах участники сделки смогут через два-три месяца, после чего можно будет ожидать повышения сырьевых котировок. Вместе с тем, «обещать — не значит жениться». Не исключено, что представители альянса постараются «смухлевать», выполняя соглашение: номинально снижая экспорт, они начнут аккумулировать крупные объемы нефти в хранилищах и морских танкерах. Сэкономленные резервы страны ОПЕК+ смогут в любой момент отправить на внешний рынок, что моментально обрушит нефтяные котировки ниже $50.

Подобный вариант еще не самый худший из возможных. По словам главы аналитического департамента «Альпари» Александра Разуваева, в 2020 году мировая экономика рискует столкнуться с рецессией — темпы глобального развития начнут не только буксовать, но даже падать. Первые предпосылки — сокращение прибыли крупнейших американских компаний — можно будет заметить в 2019 году. «Обвал рынка США — это падение всех торговых площадок, — отмечает эксперт. — Может повториться финансовый кризис, с которым мы столкнулись на рубеже 2008-2009-го годов. В такой ситуации цены на нефть способны провалиться до $30-35, а курс российской валюты опустится до 80 рублей за доллар».





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