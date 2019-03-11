США начнут производство деталей для крылатых ракет наземного базирования

После приостановки участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США начнут производство деталей для крылатых ракет наземного базирования. Об этом сообщила представитель Минобороны Соединенных Штатов Мишель Бальданза.

Как она заметила, ранее США не могли заниматься подобным производством в силу своих обязательств по ДРСМД, сообщает DW. По словам Бальданза, производство компонентов будет проходить в рамках исследовательской программы, которая может быть отменена, «если Россия вернется к полному и проверяемому выполнению требований Договора» до того, как в августе Соединенные Штаты официально выйдут из Договора.

«Мы начнем деятельность по производству комплектующих для поддержки доводочных испытаний этих систем. До 2 февраля эта деятельность противоречила бы нашим обязательствам по Договору. Этот процесс исследования и разработки задуман как обратимый на случай, если Россия вернется к полному и верифицируемому соблюдению Договора до того, как мы выйдем из него в августе 2019 года», — заявила официальный представитель Пентагона.▼ читать продолжение новости ▼

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон

заявила, что Пентагон только начал изучать возможности создания ракет средней и меньшей дальности.

EADaily напоминает, 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности между СССР и США. В документе указано, что такое решение принято, исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по этому соглашению, подписанному 8 декабря 1987 года.

Ранее, 1 февраля, американский президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД и начинают процесс выхода из него. Затем Госдепартамент США передал Москве официальную ноту о приостановлении участия в этом договре, ссылаясь на «российские нарушения», в том числе нежелание Кремля уничтожить крылатые ракеты «9М729» и пусковые установки к ним.





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