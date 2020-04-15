США инициировали и финансировали исследования новых коронавирусов в Ухане

В Соединенных Штатах по-прежнему винят Китай в пандемии коронавируса по разным причинам. Так, например, The Washington Post сообщила вчера о том, что в Госдепартаменте получали сообщения американских дипломатов о недостаточном уровне безопасности и управления в уханьской биолаборатории. Еще раньше звучали версии о том, что вспышка коронавируса стала следствием утечки вируса в Ухане. Сам президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео называли вирус то уханьским, то китайским. При этом американское правительство само инициировало и финансировало поиск и исследования новых коронавирусов в Ухане. Проект закрыли неожиданно — за месяц до вспышки эпидемии в китайском мегаполисе.

Правительственную программу «Зарождающиеся пандемические угрозы» (EPT) госагентство USAID запустило в 2009 году. Направление Predict предполагало укрепление мониторинговых и лабораторных возможностей выбранных стран для изучения дикой природы и людей, находящихся в контакте с животными, для обнаружения новых и известных вирусных агентов, которые могут нести серьезную угрозу общественному здоровью. В Азии эта программа американского правительства распространялась на Таиланд, Камбоджу, Индонезию, Лаос, Вьетнам и Китай.

В 2014 году USAID сообщило об успешном проведении программы и объявило о ее продолжении — EPT 2. «Она сфокусирована на снижении влияния новых патогенов, которые происходят из животных, с целью создать возможности по раннему определению угроз новых заболеваний, по эффективному контролю за этими угрозами, по повышению готовности стран реагировать на вспышки заболеваний и снижению риска появления этих заболеваний, меняя человеческое поведение и практики, которые „запускают“ распространение новых патогенов», — говорится в буклете USAID о программе EPT 2 (Predict 2).

В нем же указывается, что партнерами программы являются государственный Уханьский институт вирологии и американская неправительственная организация EcoHealth Alliance. Последняя четко сообщала о роли своих ученых в проекте: «EcoHealth Alliance работает на переднем крае, тестируя дикую природу повышенной опасности в Бангладеш, Кот-д’Ивуаре, Республике Конго, Китае, Египте, Индии, Индонезии, Иордании, Либерии, Малайзии и Таиланде. После того, как ученые собирают мазки или небольшое количество крови, они анализируют образцы в лаборатории, чтобы найти признаки заболевания. Результаты заносятся в базу данных, которую математические эксперты используют для создания прогнозных карт потенциальных вспышек заболеваний. Этот подход не только позволяет исследователям находить новые заболевания, но также помогает сообществам подготовиться к угрозе вспышки и отреагировать на нее».

Чем совместно занимались ученые Уханьского института вирологии и EcoHealth Alliance, можно узнать из научных работ, опубликованных на сайте Американского общества микробиологии (NCBI). Например, «Серологическое свидетельство коронавирусной инфекции, связанной с вирусом SARS летучих мышей, в людях, Китай», которую опубликовали в марте 2018 года. Эту работу финансировали Национальный фонд естественных наук Китая, сингапурский Национальный исследовательский фонд и американские USAID и Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний Национальных институтов здоровья. Участвовали в ней 16 ученых из Ключевой лаборатории специальных патогенов и биобезопасности Уханьского института вирологии, Университета китайской Академии наук в Пекине, Школы наук о здоровье в Ухане, Ключевой лаборатории зоонозного контроля и предотвращения в провинции Юньань, Школы общественного здоровья Университета Дали, сингапурской медицинской школы Duke-NUS и американской EcoHealth Alliance.



Иллюстрация: ncbi.nlm.nih.gov.

Южный Китай считается главным местом обитания летучих мышей, которые переносят коронавирусы. И в провинции Юньань в 2015 году ученые взяли образцы сыворотки у 218 жителей четырех деревень, расположенных у пещер Янзы и Шитоу. Ранее они изучали живущих там летучих мышей и обнаружили большое разнообразие коронавирусов. В уханьской лаборатории участники проекта обнаружили шесть человек — носителей коронавирусов. Два из них были инфицированы вирусом SARS-Cov и если и болели, то со слабыми симптомами, заметили ученые. Данная работа позволила им выяснить, что летучие мыши могут напрямую передавать коронавирус человеку. Примечательно, что во время исследования образцы сыворотки брали и у жителей Уханя, но не обнаружили у них коронавирусов.

Годом ранее те же ученые почти в том же составе опубликовали другое научное исследование — «Открытие богатого генофонда связанных с SARS коронавирусов у летучих мышей позволяет по-новому взглянуть на происхождение коронавируса SARS».

«Мы провели пятилетнее исследование (с апреля 2011 года по октябрь 2015 года) по поиску SARSr-CoVs в летучих мышах в одном месте их обитания — поблизости к городу Кунминг в провинции Юньань. Там преимущественно живут подковоносые летучие мыши. Мы собрали 602 мазка и образца фекалий и протестировали их на наличие коронавирусов. 84 образца дали положительный результат», — говорится в работе. Ученые уточнили, что в 64 случаях из 84 обнаружили вирусы SARS-CoV. 11 оказались новыми для исследователей. Они пополнили коллекцию лаборатории Уханя. Исследователи заметили, что к появлению вируса SARS-CoV, который породил вспышку атипичной пневмонии в 2002—2003 годах в Китае, привела рекомбинация вирусов в летучих мышах.

Исследование также было частично профинансировано американскими Национальными институтами здоровья и USAID в рамках программы EPT. Британская Daily Mail утверждает: американское правительство потратило на него $ 3,7 млн.



Иллюстрация: ncbi.nlm.nih.gov.Caption

Также правительство США выделило деньги и на тесты коронавируса летучей мыши SHC014 и его потенциальное воздействие на человека в 2015 году. Как уже писало EADaily, для этого китайские и американские ученые создали химерный вирус — из поверхностных белков SHC014 и вируса SARS, адаптированного для того, чтобы вырасти в мыши и мимикрировать в человеческое заболевание.

Одна из последних работ, которую спонсировало USAID в Китае, — «Характеристика нового вида альфакоронавируса с уникальными геномическими чертами в летучих мышах Rhinolophus». Ее опубликовали на сайте NCBI менее года назад и сообщили об обнаружении нового вируса, который также мог храниться в уханьской лаборатории.

Таким образом, Китай стал полноценным полигоном для испытаний вирусов, которые могли и стали причиной пандемии. С одной стороны, азиатская страна является их источником, что важно для ученых. С другой, однако, Уханьский институт вирологии находится в 900 километрах от региона, где обитают переносчики коронавирусов, а сам Китай в силу перенаселения и традиций употребления в пищу редких животных давно назывался учеными самым «перспективным» местом начала будущей пандемии.

Возможно, объяснение кроется в том, что в США, кроме острова Плам, исследования опасных зоонозных заболеваний запрещены еще с 1948 года. Их разрешают только по отдельному распоряжению министра сельского хозяйства. Однако в условиях Китая даже самая благая идея предотвращения пандемий путем обнаружения новых вирусов могла породить бомбу замедленного действия.

О том, что работа с вирусами респираторного распространения крайне опасна, предупредил в 2018 году в докладе «Характеристики пандемических патогенов» Центр по безопасности здоровья Университета Джонса Хопкинса. В нем, в частности, эксперты не отрицали, что новая пандемия может начаться и из-за утечек опасных патогенов из лабораторий: «Так как высока вероятность начала пандемии из-за РНК-содержащих вирусов респираторного распространения, необходимо особое внимание уделять исследованиям этих агентов, если они могут увеличить пандемические риски. Несмотря на то, что многие исследования этого класса вирусов сопряжены с низким риском, эксперименты по устойчивости к противовирусным препаратам, устойчивости к вакцинам и усиленной передаче, например, могут вызвать серьезные проблемы в области биобезопасности в случае нарушения правил».

Проект EPT 2 (Predict 2) завершился буквально за месяц до вспышки эпидемии нового коронавируса в Ухане. Белый дом неожиданно прекратил финансирование программы общей стоимостью $ 200 млн.

Так закончилась эпоха выявления по инициативе и при финансировании США новых коронавирусов в Китае и их изучение в Ухане. Наступила новая эра — сама эпидемия нового коронавируса Covid-19, который провоцирует вирус SARS-Cov-2.

Какие события стали причиной появления нового коронавируса у жителей Уханя, никто пока точно сказать не может. Известно только то, что до эпидемии в этом китайском мегаполисе вирусы были только в двух биолабораториях. В том числе по инициативе и за счет правительства США. То, что с китайцами в любом случае получилось как-то неправильно, уже признали и американские ученые. «Мы работаем очень плотно с китайскими учеными. У нас была немыслимая открытость с лабораториями в Китае на протяжении последних 15 лет, с момента атипичной пневмонии. Мы сотрудничаем по самым опасным вирусам и получили невероятную информацию, которая помогает общественному здоровью по всему миру. И теперь это все под угрозой», — заявил президент EcoHealth Alliance Питер Дашак после того, как китайских ученых обвинили в утечке опасного вируса из лаборатории в Ухане.

Аналитическая редакция EADaily

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