США и их союзники задумали прикончить ООН

Организация объединенных наций (ООН) пожаловалась на острую нехватку средств, которая угрожает ее дальнейшей работе. Причина финансового кризиса банальна — все больше государств-членов не выплачивают взносы в бюджет организации в срок.

«Мы часто, особенно в это время года, получаем недостаточно средств, но по сравнению с ситуацией прошлого года мы никогда не получали так мало к этому времени», — заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что к концу июня члены организации внесли в ее бюджет 1,49 миллиардов долларов, тогда как в прошлом году к этому сроку на счетах ООН было 1,70 млрд. В текущем месяце выплаты совершили только Япония, Молдавия, Литва, Ирак и Мексика, а 81 государство вообще не платило в этом году. В заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша, опубликованном на сайте, говорится, что такая ситуация очень опасна, поскольку у организации может попросту не хватить денег на текущие операции и программы, а это скажется на ее репутации.

Кстати, хотя Дюжаррик не упомянул США, еще весной они также были одними из главных должников ООН. Правда, при этом Штаты являются и крупнейшим донором организации. В апреле 2018 года постпред США при ООН Никки Хейли возмутилась низким уровнем поддержки США, несмотря на то, что они оплачивают «больше, чем последующие три страны-донора, вместе взятые», — 22% бюджета Объединенных наций. На это официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что объем неуплаченных США взносов в 2018 году (в том числе за 2017 год), включая взносы в регулярный бюджет ООН, в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы, составляет более 2,2 млрд долл. И это не говоря о 450 миллионах задолженности перед ЮНЕСКО, из которой американцы вышли в прошлом году.

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Основной критерий, на основании которого строится шкала взносов в регулярный бюджет ООН, — это платежеспособность страны, которая определяется с учетом разных факторов, в том числе доходов на душу населения. Именно поэтому на долю США приходится 22% выплат в бюджет, чем неоднократно возмущался президент Дональд Трамп и другие представители администрации.

Финансовые проблемы в последние годы возникли не только у ООН, но и у других организаций, которые стали столпами европейской и мировой безопасности после Второй мировой войны. Так, в январе 2018 года на дефицит бюджета пожаловались и в ПАСЕ. Там нехватка средств в размере 50 с лишним миллионов долларов (при годовом бюджете в 466 млн.) возникла после приостановки выплат членских взносов со стороны России, а также отказа Турции от статуса основного плательщика. Москва, напомним, заморозила перечисления выплат в бюджет Совета Европы после того, как была лишена права голоса в этой структуре в 2014 году. Несмотря на просьбы генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда возобновить выплаты, представители РФ неоднократно говорили, что это произойдет только после восстановление прав России в ПАСЕ.

Но если ПАСЕ, как отметил сам Ягланд — это «гуманитарная организация вроде Красного Креста», то ООН — это основополагающая структура международной безопасности. И то, что государства просто прекращают делать взносы в ее бюджет, только подчеркивает кризис, в котором она оказалась.

О реформировании ООН в последние годы и даже десятилетия говорят на всех уровнях. Выдвигались и предложения расширить состав Совета безопасности ООН, и лишить страны-члены права вето (особенно часто эти инициативы звучали в отношении России после начала украинского кризиса). Однако теперь, похоже, вопрос действительно назрел, как и дискуссия о том, что должна представлять собой система международных отношений и глобальной безопасности в XXI веке.

С одной стороны, переживания Гутерриша о репутации организации выглядят, мягко говоря, запоздалыми. Стоило бы волноваться об этом в 1999-м, когда без санкции Совета безопасности была начата операция НАТО в Югославии. Или в 2011-м, когда то же самое произошло в Ливии. Каждый такой инцидент подрывал роль Организации объединенных наций как основного регулятора международных отношений.

С другой, как считают многие эксперты, сегодня с ростом роли России и Китая на международной арене, значение ООН и Совета безопасности возросло. Тем более, что альтернатив этим структурам пока не просматривается. Ни «Большая двадцатка», ни, тем более, G7 не смогут заменить ООН в качестве глобальной площадки обсуждений и принятия решений.

Тем опасней нынешние тенденции, которые могут привести к падению роли ООН. Что, свою очередь, развяжет руки США и глобальному Западу.

— Причины задержек выплат в бюджет ООН могут быть самыми разными, — говорит заведующий Отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. — Часть связана с финансовыми проблемами стран-членов. Понятно, что когда темпы роста экономики недостаточны, платить взносы в ООН становится проблематично.

С другой стороны, правомерен вопрос, какие приоритеты расставляют для себя государства-члены и почему они позволяют себе снизить платежи в ООН в рамках своих международных обязательств. Ответ в том, что многие здесь ориентируются на больших игроков. Если такой ключевой донор, как США, совершает ряд шагов, которые свидетельствуют о снижении роли этой организации в политике Вашингтона, выходят из некоторых структур, это является мощным сигналом для других государств. Если США или иные крупные доноры позволяют себе задерживать платежи, другие страны, которые вносят меньшие суммы, ориентируются на лидеров. Возникает эффект домино в задержке платежей.

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«СП»: — К чему это может привести?

— Последствия могут быть самыми неблагоприятными. Задержка платежей — это не просто отсутствие фондов для осуществления текущей деятельности. Это не деньги на карандаши и блокноты для сотрудников аппарата ООН, а конкретные плановые средства, которые должны идти на операции по поддержанию мира, на гуманитарные программы и так далее. Если этих денег нет, снижается способность ООН к эффективным практическим действиям. Это, в свою очередь, еще больше уменьшает потенциал Организации объединенных наций и доверие к ней. Это ситуация, которая сигнализирует о развитии неблагополучных тенденций в деятельности ООН.

«СП»: — В последние годы все чаще раздаются призывы реформировать организацию, например, расширить состав Совета безопасности. Это могло бы помочь повысить доверие международного сообщества к ООН?

— На мой взгляд, кардинальная реформа ООН и Совета безопасности невозможна. Цель реформирования ООН — увеличение управляемости системой международных отношений. При нынешней неидеальной системе возникают серьезные сложности в процессе принятия решений, прежде всего в Совбезе. Но это связано не с тем, что плох сам механизм, а с тем, что слишком велики разногласия между государствами-членами. Добавьте в Совет безопасности еще несколько членов с собственными интересами, и это еще больше разбалансирует внутреннюю систему принятия решений.

К тому же, каждый шаг в направлении расширения состава Совбеза означал бы серьезные конфликты интересов между региональными игроками. Сейчас ведется разговор о том, можно ли закрепить в Совете безопасности место для Европейского Союза. Но тут же возникает вопрос: как быть тогда с его постоянным членом — Францией? Выводить ли ее из состава Совбеза, если там будет присутствовать ЕС?

Полемика ведется и вокруг других региональных держав, например, — Бразилии и Индии. Даже простое обсуждение этих вопросов может спровоцировать серьезные региональные дисбалансы и усиление конфликтности в мире.

В сегодняшних условиях говорить о кардинальных преобразованиях ООН невозможно. Нужно взвешенно и очень осторожно вести разговор о том, можно ли усилить управляемость нынешней системы, не разрушая сложившихся механизмов, и как именно.

Декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает, что сегодня роль ООН в мире довольно значительна. И именно поэтому ведутся попытки ослабить организацию, в том числе и финансово. Последствия этих тенденций могут быть самыми серьезными.

— На мой взгляд, значение ООН сейчас намного выше, чем в 90-е годы, когда влияние этой организации в мировой политике скукожилось до ничтожной доли процента. Она была полностью подотчетна «большому Западу», штамповала решения Вашингтона и не была субъектом международной политики.

С возвращением в большую политику России и Китая в начале 2000-х годов ситуация изменилась. В начале XXI века ООН переживала ренессанс, связанный с тем, что появились «новые-старые» зубастые игроки, которые стали ограничивать влияние Запада с помощью механизма Совета безопасности ООН. Они начали сдерживать аппетиты США и их союзников, и ООН приобрела большее влияние на международной арене.

Я бы не говорил, что ООН — это бесполезная и ненужная организация. Напротив, это последний механизм, который сдерживает нарастающие многосторонние конфликты в мире и служит для выпуска геополитического пара.

«СП»: — Почему же тогда государства перестают платить членские взносы?

— Проблема в том, что сегодня ООН является громоздкой, неповоротливой и в некоторых случаях перегруженной бюрократическими функциями организацией. Там слишком много различных комитетов и подструктур, требующих значительных финансовых вложений. Поэтому страны-доноры ООН, видя неэффективность многих подразделений ООН, не стремятся платить взносы в бюджет.

Еще важнее то, что в ООН заинтересованы такие игроки, как Россия и Китай. А вот другой глобальный игрок — США, хотя и не хочет пока ломать Потсдамскую систему международных отношений, все меньше заинтересован в финансировании ООН. В прошлом году они уже значительно сократили выплаты, хотя напомню, что штаб-квартира ООН находится именно на территории США.

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Страны, которые не слишком заинтересованы в сохранении Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, либо не видят для себя бонусов от членства в ООН, могут манкировать своими финансовыми обязательствами. Это тревожная тенденция, учитывая, что Совбез ООН остается последним рубежом перед началом войны всех против всех.

Пока еще худо-бедно через ООН решаются или сглаживаются наиболее спорные и жесткие международные конфликты. Организация не может в полной мере предотвратить противостояния и войны, но как важная переговорная площадка, она свою функцию выполняет. Если ее не станет, боюсь, что международная обстановка резко обострится.

«СП»: — И насколько это реальная перспектива?

— Об этом еще рано говорить. Хотя тенденции тревожные. США недовольны тем, что ООН сдерживает их агрессивные поползновения. И все менее заинтересованы в существовании этой организации. В 90-е годы ООН обеспечивала легитимизацию действий Америки и была значимым компонентом ее внешней политики. Сейчас эта организация, напротив, мешает им развернуться по всей планете.

Все больше стран либо по собственной инициативе, либо с подачи США заявляют о необходимости расширения состава постоянных членов Совета безопасности ООН. Это размыло бы глобальный пакет акции России и Китая. Аналогичная инициатива — предложения пересмотреть функции Совбеза, чтобы их выхолостить. Такие игры ведутся достаточно активно, особенно после 2014 года, когда Россия и в какой-то мере Китай начали демонстрировать серьезную оппозицию США. Запад постоянно стремится подточить существующий механизм либо использовать его в своих интересах.

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