США хотят поддержать усилия Украины по либерализации рынка электроэнергии, — Перри

Президент США Дональд Трамп и его администрация являются сильными партнерами Украины в энергетической сфере

Министр энергетики США Рик Перри во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Фото: УНИАН

Об этом сегодня в Киеве во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом заявил министр энергетики США Рик Перри, передает «ДС».

Он отметил, что «хотел бы начать диалог, в течение следующих нескольких часов с обсуждения стратегии в области энергетического сектора».

«И хотел бы передать очень важное сообщение — что президент Трамп, его администрация, что США являются сильными партнерами Украины. Мы хотели бы оказать помощь в реформировании вашей структуры, вашего правительства. Так, например, мы хотели бы поддержать усилия «Нафтогаза» по разделению добычи и распределению газа, мы хотели бы также поддержать ваши усилия по либерализации рынка электроэнергии и повышении прозрачности в этой области», — сказал Перри.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри прибыл в Украину с визитом 11 ноября. Основная цель его визита — закрепить и развить сотрудничество между Украиной и США в энергетической отрасли.

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