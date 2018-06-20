США хотят «более крепких» отношений с Россией

Стало известно, какие отношения Соединенные Штаты хотят выстроить с РФ. Об этом рассказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Мы, конечно, предпочли бы, чтобы у нас были более крепкие отношения с Россией», — цитирует Нойерт Life.ru. А вот о встрече президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина она говорить не захотела.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Путина может состояться уже в июле в Европе, куда президент США приедет на саммит НАТО. При этом отмечалось, что интерес американского лидера ко встрече с Владимиром Путиным получил огласку среди сотрудников Белого дома ещё в марте, после того, как «представители Кремля рассказали, что Трамп в ходе телефонного разговора с российским президентом направил ему приглашение».

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