США готовятся к Крымской весне 2.0.

Чад Пиллаи, в недавнем прошлом помощник командующего Сил специальных операций (ССО) США по вопросам стратегии, а ныне член американской гильдии военных писателей, решил поделиться своим видением назревшего, по его мнению, реформирования заокеанского спецназа. Судя по всему, «стратег» отозвался на призыв Пентагона, который ищет новые идеи, «основанные на политических и бюджетных реалиях», причем «радикальные предложения поощряются».

Учитывая смену акцентов в вашингтонской доктрине национальной обороны, политические лидеры на Капитолийском холме, особенно «ястребы» в Сенате, уверены, что Минобороны США должно впервые с начала создания в 1987 году Сил специальных операций использовать их для решения глобальных задач, а не для множества мелких «деликатных» международных проблем.

Сегодня команды ССО рассредоточены, главным образом, в Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, но политическая элита США считает, что «слишком много миссий плохо согласуется с реагированием на приоритетные угрозы».

Похоже, Пентагон созрел, чтобы поручить мелкую боевую работу за рубежом обычным армейским частям, которые, скорей всего, будут действовать грубо и грязно, скажем, как в Моссуле или Ракке. Видимо, американцы уже привыкли к уничтожению целого городского квартала при зачистке от боевиков отдельного дома. Но куда будет направлен кулак ССО и что подразумевается под приоритетными угрозами?

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Прежде всего, нужно сказать пару слов о ССО США. Её основу составляет 56177 спецназовцев. Многие из них имеют боевой опыт и зарекомендовали себя самым лучшим образом. К элитным бойцам надо приплюсовать 7402 военнослужащих тыловых и охранных служб, а также 6623 сотрудников гражданского персонала. Это почти 70 тысяч профессионалов, что сопоставимо с численностью всей британской армии.

Чад Пиллаи уверен, что американский спецназ при грамотном планировании и концентрации сил теоретически может молниеносно захватить Пхеньян или даже Тегеран. Или, по крайней мере, ликвидировать политическое руководство стран-изгоев. Правда, опыта проведения столь крупных операций у ССО США нет, но стремиться к этому нужно, резюмирует «стратег».

И вот, судя по анализу Пиллаи, руководство Сил специальных операций США фактически решило вопрос с реформированием, которое включает в себя тесную интеграцию с флотом, армией и с ССО других стран. Для этого рейнджеров разгрузят от всех вспомогательных и второстепенных задач, включая, к примеру, нейтрализацию отдельных отрядов комбатантов, и направят на противодействие войсковым подразделениям супердержав. Конечно, спецназовцы будут по-прежнему выполнять отдельные миссии, но в порядке исключения.

Если называть вещи своими именами, американцы выставят своих спецназовцев, прежде всего, против наших частей на территории Сирии и в восточноевропейском регионе, включая уже российский Крым.

Вообще, именно Крымская весна в 2014 году считается Америкой началом нынешнего «непослушания в мире». Кстати, Вашингтон, в отличие от широко распространенного международного мнения, не считает войну с Ираком и с Югославией напрасной. Смерть Саддама Хусейна, по их мнению, остудила многие горячие головы на Ближнем Востоке, а бомбежка Белграда поставила на «правильный путь» Болгарию и Румынию.

После 2014 года в ответ на переход Крыма под юрисдикцию Москвы политические лидеры многих стран ждали «молний Зевса» на голову Путина. Ведь Вашингтон после «победы» в холодной войны взял на себя роль гаранта нового миропорядка. Но силовой реакции не последовало, и тогда стал возможен «Северный поток-2», а также ОПЕК+, военные контракты с Индией, военное давление флота КНР в Южно-Китайском море.

Глупо, конечно, развязывать ядерную войну из-за Украины, рассуждает Чад Пиллаи, но «Россия и Китай должны понять, что Соединенные Штаты тоже могут осуществить то, что Россия сделала в Крыму». США, прежде всего, дают знать, что не допустят «русского сценария» на Тайване. Впрочем, даже это вторично.

Фактически «стратег» Пиллаи первый из заокеанского истеблишмента объявил курс на реванш за провал в 2014 году, когда политическое руководство США не ввело свои ССО в Крым для уничтожения «вежливых людей или, так называемых зеленых человечков».

Тогда полуостров не был территорией РФ, поэтому у Москвы не было никакого повода для нанесения ядерного удара в ответ на внешнюю агрессию. Главное в этом деле — быстрота: ночью высадка превосходящих сил американского спецназа, а утром все «зеленные человечки» должны быть трупами, как «вагнеровцы в Сирии». Тогда бы РФ пришлось считаться с новой реальностью.

В Пентагон, «размазав» к 2014 году ССО США по всему миру, совершил грубейшую ошибку. И в итоге под удар попал весь миропорядок по-американски.

Но реванш, по мнению Чада Пиллаи, возможен. Для этого ВМС США должны обеспечить незаметную и быструю доставку крупных соединений ССО в регион назначения. Не зря президент Порошенко пытается «прорвать Керченскую блокаду» и зовет корабли НАТО не только в Черное, но Азовское море. Это — первое.

Во-вторых, американцы готовы придать потенциальному вторжению в Крым (когда созреют условия, если, конечно, все пройдет по плану Вашингтона) международный характер. В частности, руководство ССО США активно сотрудничает с французским спецназом в Африке, с австралийским — в тихоокеанском регионе, и с британским — в Омане. И вообще сегодня в рамках НАТО идет объедение всех наиболее эффективных частей Сил специальных операций под эгидой Соединенных Штатов. В то же время о концентрации военной элиты из разных стран говорить рано, в том числе по причине пошатнувшегося авторитета Вашингтона.

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И в-третьих, для Крымской весны 2.0 уже с целью выхода полуострова из состава России, по мнению Вашингтона и Киева, должны созреть условия, когда жители Тавриды, видя «как хорошо живут громадяне» сами попросятся к неньке. Кстати, заявления об этом звучат регулярно, да и «промывка мозгов» крымчан не прекращается на секунду.

Безусловно, речь не идет о сегодняшнем или завтрашнем дне, ведь Вашингтон в отношения с Москвой традиционно придерживается политики «стратегического терпения». Американцы ни йоту не отступятся от задуманного. Развал СССР и «возвращение Прибалтики в свободный мир» в Вашингтоне считают своим ценным опытом, на который надо ориентироваться в вопросе с Крымом. Кто знает, может, пенсионная реформа и отказ от социального государства, толкачами которых является доморощенные либералы, по сути, пятая колонна, тоже является частью этого плана. Запад всегда действует изощренно, надеясь на ошибки политического руководства РФ.

США меньше всего думают об интересах Киев, да и громадян приравнивают к африканцам из Южного Судана. На карту поставлены и престиж самих Соединенных Штатов, и однополярная модель мира.

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