США готовы «слить» Украину России

Ожидаемая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас в топе новостных агентств. Дата известна и неизбежна — надо о чем-то договариваться. И каждый ищет в возможном диалоге свою выгоду. Подразумевается, что Москва не особо рада расширению НАТО возле своих границ, в том числе на территории Польши и, возможно, присутствию сил альянса на Украине. Вашингтон в большей степени беспокоит противостояние с Пекином — Китай для США, как кость в горле, как в экономическом, так и в военном плане. Торг неизбежен — баш на баш.

Американский Трамп идет на опережение — недавно вспомнил, что большая часть населения Крыма говорит на русском языке и это может быть поводом для признания полуострова российской территорией. Это неофициальное заявление, но, как говорится, оговорочка по Фрейду, когда понятно кто кого имеет — в плане территориальной целостности. И здесь американский президент откровенно дал понять, что на Крым его страна больше претензий не имеет.

Российский Путин держит выдержку — на его руках неплохие карты, среди которых много козырей. Он продемонстрировал мускулы не только на личных фото с обнаженным торсом, но и на примере новых видов вооружений, которые обладают возможностями поражения в любой точке мира. Путин, как президент РФ, старается обезопасить пространство близ своих границ, как ближних (Украина), так и дальних (Сирия, а это практически весь Ближний Восток).

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Армрестлинг — борьба на руках — в случае с Путиным и Трампом непредсказуема, победу одержать может каждый, всё дело в «поддержке зала». За спиной США аплодирует Европа, у России «болельщик» Китай. И тут непонятно, кто из чирлидершей двух команд выступает более красиво. В этой ситуации Вашингтон, похоже, готов «дать фору» Москве — уступить, а потом превзойти. Уступка — это Украина, головная боль не только для России, но и всех соседних стран.

Сценарий, как предполагается возможным, может быть таким — США «сливает» Украину, но заручается гарантиями о ненападении в случае вооруженного столкновения с Китаем. Как это было в 1939 году, когда был заключен договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный как «пакт Молотова — Риббентропа». Тогда к СССР отошли ряд территорий западных районов Украины, Белоруссии, страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также ряд финских территорий. Сейчас речь может идти, возможно, о территориях Украины, до восточного берега Днепра, которые войдут в состав России.

Не будем торопить события — Москва не особо спешит с подобным «воссоединением», хотя и рассчитывает на буферную прослойку между натовской Европой. Крым наш — бесспорное достижение в противостоянии с Западом. Донбасс, в который вкачали сотни тонн гуманитарной помощи, а жителям региона предоставили возможность получения российского гражданства, тоже входит в сферу интересов России. Но нужен ли Москве Киев? Вопрос спорный — хотели бы, еще в 2014 году могли восстановить там «советскую власть».

Сценарий после предстоящей встречи Путина и Трампа, вероятно, может коснуться именно раздела Украины. Прибалтику США точно не отдадут, равно как и постараются сохранить своих партнеров в Польше, Молдавии и Румынии. В качестве «разменной монеты» остаются восточные области Украины и, разумеется, признание Крыма территорией России, из-за которого весь этот санкционный сыр-бор и разгорелся.

Если посмотреть на прогнозы западных, в том числе польских и немецких экспертов, которые нарисовали новые карты Украины еще несколько лет назад, то новая граница там делит страну именно по Днепру. России «достается» Донбасс, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Николаев, Запорожье, естественно Крым, да еще и Чернигов. Польша «положила глаз» на Львов, Ивано-Франковск, Тернополь и Волынь, Венгрия — на Закарпатье. От собственно самой Украины остается Полтава, Сумы, да еще несколько областей в центральной части страны. Статус самого Киева не определен, но с большой долей вероятности, ему оставлена роль украинского государства.

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Вполне возможно, что подобный сценарий может стать реальностью. Украина, в силу экономической безнадеги уже не способна на самостоятельное «поддержание штанов» и воспринимается как страна-попрошайка. Запад не кормит, Восток не дает — куда бедному селянину податься?

Прогнозы — вещь сомнительная. Но можно предположить, что Путин и Трамп перекроят карту Украины именно по такой карте разграничения. При этом дата будет отложена до избрания нового президента Украины, который, возможно, перекроит все по-своему.

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