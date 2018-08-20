США дорабатывают проект санкций против РФ ради минимизации последствий для мировой экономики

Сенат США дорабатывает проект санкций против России чтобы минимизировать нежелательные последствия для мировой экономики в случае их применения, пишет Bloomberg.

Американские законодатели хотят минимизировать нежелательные последствия для мировой экономики в случае введения жестких ограничений относительно суверенного долга и энергетического сектора РФ.

«Мы хотим, чтобы побочный эффект для мировой экономики был максимально ограничен», — заявил сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен.

Законопроект может быть рассмотрен в конце сентября текущего года, он предполагает запрет на сделки с новыми российскими долговыми обязательствами.

Предполагаеся запрет на сделки со всеми активами в США таких госбанков, как Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.

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1 августа в Конгресс США был внесен законопроект, который ужесточает антироссийские санкции.

Соавторами инициативы выступили Роберт Менендес (Демократическая партия), Линдси Грэм (Республиканская партия), Джон Маккейн (республиканец), Кори Гарднер (республиканец), Бен Кардин (демократ), Джин Шахин (демократ).

Новый документ — всеобъемлющий, в случае его принятия он усилит экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию. Одной из целей законопроекта сенатор Грэм назвал уход России из Украины. При этом действующий санкционный режим он назвал слишком слабым, чтобы остановить президента РФ Владимира Путина.

Законопроект, среди прочего, предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, ее олигархов и государственных предприятий, применение санкций в отношении российского суверенного долга. Кроме того, документ предписывает введение санкций за хакерские атаки и создание в США центра по отражению российских угроз.

Кроме того, 8 августа США приняли решение ввести против России новые санкции из-за атаки с применением нервно-паралитического вещества Новичок против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

В заявлении Вашингтон прямо обвинил Москву в применении запрещенного химического оружия против гражданина Британии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Новые санкции вступят в силу 22 августа.

По данным СМИ, США могут снизить уровень дипломатических отношений с Россией в рамках анонсированных новых санкций. Кроме того, если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, вступит в силу второй этап санкций, предусматривающий снижение уровня дипломатических отношений, сокращение до минимума взаимной торговли и запрет полета в США для российских авиалиний.

Американские ограничительные меры могут охватить 70% российской экономики и 40% рабочей силы.

Посольство России в США заявило, что эти санкции являются «драконовськими», а причины их введения «надуманны». В МИД РФ заявили, что Москва не будет выполнять поставленные США условия для снятия новых санкций и займется проработкой ответных мер на новые санкции США.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможное дальнейшее усиление американских санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

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