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/ – США для «Северстали» не приоритетный рынок. В 2017 году мы продали туда около 2% всей стали. Если пошлины все-таки будут введены, то мы …
– США для «Северстали» не приоритетный рынок. В 2017 году мы продали туда около 2% всей стали. Если пошлины все-таки будут введены, то мы …
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– США для «Северстали» не приоритетный рынок. В 2017 году мы продали туда около 2% всей стали. Если пошлины все-таки будут введены, то мы … ПРОВЭД
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