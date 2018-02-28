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– США для «Северстали» не приоритетный рынок. В 2017 году мы продали туда около 2% всей стали. Если пошлины все-таки будут введены, то мы …

Мировая экономика28 Фев 2018
– США для «Северстали» не приоритетный рынок. В 2017 году мы продали туда около 2% всей стали. Если пошлины все-таки будут введены, то мы …
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  • – США для «Северстали» не приоритетный рынок. В 2017 году мы продали туда около 2% всей стали. Если пошлины все-таки будут введены, то мы …  ПРОВЭД

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