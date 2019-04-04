США будут сотрудничать с любым президентом Украины

США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на президентских выборах

Об этом заявил представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, передает Depo.ua со ссылкой на «Общественное».

«Мы будем работать с Украиной над всеми этими пунктами. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25. Но еще много работы впереди», — сказал Волкер.

Он отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Также сенатор-демократ Крис Мерфи уверен, что США обязаны защищать суверенитет Украины, бороться с коррупцией и модернизировать экономику до тех пор, пока Россия не покинет незаконно захваченных территорий Украины».

«И это обязательство действует без оглядки на то, кто является президентом страны. Мы не вмешиваемся в украинские выборы, не даем никаких рекомендаций. Мы лишь даем четко понять: Соединенные Штаты будут стоять вместе с украинским народом и будут стоять с руководством страны, несмотря на то, какой путь она выберет», — сказал Мерфи.

Напомним, во второй тур президентских выборов вышли действующий глава государства Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский.

Больше новости о событиях в мире читайте на

Depo.Весь мир





Источник