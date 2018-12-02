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Средняя зарплата в Украине в октябре на четверть превысила показатель октября прошлого года — УНИАН-Экономика

Экономика Украины 02 Дек 2018
Средняя зарплата в Украине в октябре на четверть превысила показатель октября прошлого года — УНИАН-Экономика
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Премьер-министр Гройсман также заявляет о стабильном росте экономики Украины.

Иллюстрация REUTERS

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в «Tвиттере».

«Средняя заработная плата в Украине в октябре 2018 года выросла до 9218 грн. Это на 24,9% больше, чем в октябре 2017 года », — отметил он.

Гройсман добавил, что экономика Украины стабильно растет 11 кварталов подряд.

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