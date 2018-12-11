Средняя цена импортного газа для Украины достигла почти 340 долл США — Neftegaz.RU

Киев, 11 дек — ИА Neftegaz.RU. Средняя цена импортного природного газа для Украины в ноябре 2018 г. составила 9471,92 гривны (порядка 340 долл США)/1000 м3​.

Об этом сообщило Минэкономразвития Украины со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины.

Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 г, которая составляет 9471,93 гривны, или 339,21 долл США/1000 м3​.

Согласно данным ведомства в октябре 2018 г. средняя цена импортного газа составляла 323,44 долл США/1000 м3​.

Напомним, Нафтогаз с конца 2015 г. не поставлял газ из России.

В августе 2018 г. П. Порошенко из г. Авдеевка напомнил о важнейшей по его мнению дате: 23 августа 2018 г. уже 1000 дней, как власти Украины не получают напрямую из России сетевой газ.

Несмотря на то, что В. Путин дружески обещал газ из России по 180 долл США/1000 м3, власти Украины продолжают покупать российский же газ но у европейских посредников с наценкой.

П. Порошенко вопреки экономической логике настаивает на своем.

В ноябре 2017 г. он сообщил, что дешевый сыр — лишь в мышеловках, а дешевый газ — в российской клетке.

В январе 2018 г. даже глава Нафтогаза А. Коболев признал, что отказываться от закупок дешевого российского газа — это выстрел себе в ногу.

С 2014 г. Украина импортировала только из Словакии 37 млрд м3 газа.

На данный момент на Украине проходит повышения тарифов на газ для жителей.

Это одно из требований МВФ для получения очередного транша.

Напомним, что после 1го этапа повышения цен на газ для населения, с 1 ноября 2018 г. на Украине цена на газ выросла на 23,5% и составила 8548,92 грн/1000 м3.

И это еще не все, предстоит еще 2 этапа повышения — с 1 мая 2019 г. еще на 15,2%, до 9851,66 грн/1000 м3 и с 1 января 2020 г. — на 25%, до 12313,85 грн/1000 м3.

Ранее, 11 декабря 2018 г., Ю. Тимошенко пообещала в 2 раза снизить цены на газ в случае победы на президентских выборах.

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